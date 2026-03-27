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Mezza Maratona d’Italia: stamane a Maranello inaugurato il Villaggio degli Atleti

MaranelloSport
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L’inaugurazione del Villaggio degli Atleti ha aperto ufficialmente questa mattina la tre giorni della Mezza Maratona d’Italia ‘Memorial Enzo Ferrari’.
Il piazzale presso il Museo, dove i primi iscritti stanno ritirando il pettorale e il pacco gara, ha iniziato ad animarsi in vista della manifestazione e sul palco si è tenuto il taglio del nastro con gli amministratori dei quattro Comuni coinvolti: Maranello, Fiorano, Formigine e Modena.
La partenza della prima gara, la Family Run non competitiva da 5 km, è prevista per domani, sabato 28 marzo, alle 15: si parte sempre nei pressi del Museo Ferrari.
Domenica 39 marzo la 21 e le 10 km partiranno invece, rispettivamente, alle 9:30 e alle 10:30.
















Redazione 1

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