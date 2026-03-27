Mezza Maratona d’Italia: stamane a Maranello inaugurato il Villaggio degli Atleti

L’inaugurazione del Villaggio degli Atleti ha aperto ufficialmente questa mattina la tre giorni della Mezza Maratona d’Italia ‘Memorial Enzo Ferrari’.
Il piazzale presso il Museo, dove i primi iscritti stanno ritirando il pettorale e il pacco gara, ha iniziato ad animarsi in vista della manifestazione e sul palco si è tenuto il taglio del nastro con gli amministratori dei quattro Comuni coinvolti: Maranello, Fiorano, Formigine e Modena.
La partenza della prima gara, la Family Run non competitiva da 5 km, è prevista per domani, sabato 28 marzo, alle 15: si parte sempre nei pressi del Museo Ferrari.
Domenica 39 marzo la 21 e le 10 km partiranno invece, rispettivamente, alle 9:30 e alle 10:30.
Info su: www.mezzamaratonaditalia.it