Mezza Maratona d’Italia: stamane a Maranello inaugurato il Villaggio degli Atleti

L’inaugurazione del Villaggio degli Atleti ha aperto ufficialmente questa mattina la tre giorni della Mezza Maratona d’Italia ‘Memorial Enzo Ferrari’. L’inaugurazione del Villaggio degli Atleti ha aperto ufficialmente questa mattina la tre giorni della Mezza Maratona d’Italia ‘Memorial Enzo Ferrari’.

Il piazzale presso il Museo, dove i primi iscritti stanno ritirando il pettorale e il pacco gara, ha iniziato ad animarsi in vista della manifestazione e sul palco si è tenuto il taglio del nastro con gli amministratori dei quattro Comuni coinvolti: Maranello, Fiorano, Formigine e Modena.