HomeBolognaIntervento dei Vigili del fuoco in soccorso di una ragazza alla stazione...





Intervento dei Vigili del fuoco in soccorso di una ragazza alla stazione di Crespellano

BolognaCronaca
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Oggi poco dopo le 14:00, personale del comando dei Vigili del fuoco di Bologna è intervenuto a Crespellano, presso la stazione ferroviaria, per soccorrere una ragazza rimasta con un piede sotto a un vagone del treno.

Sul posto le squadre di Bazzano e Dante Zini hanno operato per mettere in salvo la ragazza
che è stata poi presa in carico dal personale del 118 e portata in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto personale della POLFER, i Carabinieri e TPER.
La linea ferroviaria è rimasta interrotta il tempo necessario per le valutazioni delle autorità competenti.

















Redazione 1

Ultime notizie