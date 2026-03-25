Referendum sulla giustizia, Aceto (Pd): “A Sassuolo una vittoria costruita nel confronto e nella partecipazione”

Il risultato del referendum sulla riforma della giustizia, che ha visto prevalere il No con il 51,21% dei consensi contro il 48,79% del Sì, rappresenta un esito importante e sentito per la comunità democratica. Un risultato che parla con chiarezza: i cittadini hanno scelto di difendere i principi di autonomia e indipendenza della giustizia, nel solco dei valori costituzionali.

Il Partito Democratico di Sassuolo accoglie con soddisfazione e senso di responsabilità questa espressione di volontà popolare. Una soddisfazione che nasce non solo dall’esito finale, ma anche – e soprattutto – dal percorso che ha accompagnato la campagna referendaria sul territorio.

Nelle settimane precedenti al voto, il circolo cittadino ha lavorato per promuovere occasioni di informazione e confronto autentico, contribuendo a creare spazi di dialogo aperto tra posizioni diverse. Tra questi, l’incontro pubblico organizzato dal coordinatore del Distretto Ceramico in collaborazione con ARCI ha rappresentato un momento significativo di partecipazione, mettendo a confronto le ragioni del Sì e del No e offrendo ai cittadini strumenti concreti per una scelta consapevole.

È proprio questo il valore che oggi si vuole sottolineare: una vittoria che si radica in un percorso fatto di ascolto, rispetto e approfondimento. In un tempo spesso segnato da semplificazioni e contrapposizioni, a Sassuolo si è scelto di investire nella qualità del confronto, restituendo alla politica il suo ruolo più alto. E i cittadini hanno risposto, partecipando con attenzione e responsabilità.

“Questo risultato ci rende orgogliosi perché nasce da un confronto vero, aperto e rispettoso tra idee diverse – dichiara la segretaria del circolo del Partito Democratico di Sassuolo Maria Aceto –. È la dimostrazione che una politica fatta di dialogo, chiarezza e ascolto sa ancora coinvolgere e costruire fiducia. Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di rafforzare una giustizia sempre più efficiente, trasparente e autonoma.”

Lo sguardo resta ora rivolto al futuro. Il tema della giustizia richiede riforme capaci di migliorare il funzionamento del sistema, garantendo tempi certi e qualità, senza mai mettere in discussione i suoi principi fondanti. Il Partito Democratico di Sassuolo conferma il proprio impegno a proseguire questo percorso insieme alla comunità, alle istituzioni e agli esperti.

Una comunità che, ancora una volta, ha dimostrato quanto il confronto e la partecipazione possano rendere più forte non solo un risultato, ma l’intera democrazia.