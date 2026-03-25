Iscrizioni aperte ai nidi d’infanzia di Fiorano Modenese

Dal 1° al 20 aprile 2026 sono aperte le iscrizione ai nidi d’infanzia di Fiorano Modenese, per il prossimo anno educativo

Sarà possibile visitare i nidi comunali “La Tana del Tasso” e “La Collina dello Scoiattolo” in occasione dell’open day in programma sabato 28 marzo dalle 9 alle 12. Si potranno visitare gli spazi e ricevere informazioni sull’organizzazione dei servizi.

Per l’open day dei nidi convenzionati è invece necessario contattare le strutture: Concorde “Don A. Mussini” (0536 921200, nidomussini@gruppoconcorde.it) e “Luigi Coccapani” (0536 830051 scuolamaterna@fondazionecoccapani.it

Possono essere iscritti al servizio educativo dedicato ai bambini tra i 3 mesi e i 3 anni, i nati negli anni 2024, 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Le richieste devono essere presentate online, collegandosi al sito web del Comune (portale EntraNext), attraverso credenziali SPID o CIE. I bambini la cui nascita è prevista dopo il 30 giugno 2026 potranno presentare domanda tardiva dopo il 20 aprile

Per l’anno educativo 2026/2027, i nidi saranno aperti dal 1° settembre 2026 al 30 giugno 2027, dal lunedì al venerdì, osservando le chiusure previste dal calendario scolastico regionale.

Si può scegliere una tra le seguenti modalità di frequenza: full-time: dalle 8:00 alle 16:30 o part-time: dalle 8:00 alle 13:00.

Per informazioni o ricevere assistenza per la compilazione è possibile contattare il servizio Istruzione al numero 0536 833407.