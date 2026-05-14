Vergato, chiude per lavori l’ufficio postale del capoluogo: stop dal 14 maggio al 9 giugno

L’ufficio postale di Vergato si prepara a una temporanea chiusura per consentire l’avvio di lavori di ammodernamento previsti da Poste Italiane nell’ambito del progetto nazionale “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il piano pensato per rafforzare e innovare i servizi di cittadinanza digitale nei territori.

La sede di Piazza XXV Aprile n. 1 resterà infatti chiusa al pubblico dal 14 maggio al 9 giugno 2026, periodo necessario per l’esecuzione degli interventi tecnici programmati.

L’obiettivo del progetto è quello di rendere gli uffici postali sempre più moderni e funzionali, ampliando l’accessibilità ai servizi per garantire una maggiore integrazione con le opportunità offerte dalla digitalizzazione, favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e superare il digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne.

Per limitare i disagi agli utenti durante il periodo di chiusura, i cittadini del capoluogo vergatese potranno appoggiarsi all’Ufficio Postale di Riola, in Via Nazionale n. 60, negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:35 e il sabato dalle 08:20 alle 12:35. Qui sarà possibile effettuare le operazioni vincolate all’ufficio di radicamento del rapporto, oltre al ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza. A disposizione delle persone anche un ATM Postamat attivo 24 ore su 24.

Per tutte le operazioni in circolarità, invece, i cittadini potranno continuare a rivolgersi a qualsiasi ufficio postale del territorio.

Attraverso i propri canali, l’Amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a programmare per tempo eventuali operazioni, con un ringraziamento per la collaborazione e le scuse per il disagio. L’intervento, sottolineano Comune e Poste Italiane, punta a migliorare nel lungo periodo qualità ed efficienza del servizio offerto alla comunità.