Italia Viva Sassuolo condanna fermamente l’atto vandalico: ”Piena solidarietà all’Assessore Zilioli”

La comunità di Italia Viva Sassuolo condanna fermamente l’atto vandalico comparso ieri in città nei confronti di David Zilioli e afferma piena solidarietà all’assessore alla rigenerazione urbana.

“Da sempre riteniamo che il dissenso sia sintomo di democrazia e libertà e che sia legittimo esprimerlo, ma non sono questi i modi corretti e adeguati. Ci sono già stati diversi incontri con la cittadinanza per discutere il futuro del Piano Urbanistico Generale della nostra città ed è sempre stato ovviamente concesso alla cittadinanza un dibattito franco e animato sia riguardo il tema moschea che su altri argomenti, ed è questo il modo con cui manifestare il dissenso.

Auspichiamo che tutte le forze politiche possano condividere questo spirito democratico”.

(Carmelo Amico – Coordinatore di Italia Viva Sassuolo)