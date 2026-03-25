Gualtieri: identificati e segnalati due giovani di 14 anni, autori di furto in un esercizio commerciale del Centro

Due giovani di 14 anni, sono stati fermati e denunciati nei giorni scorsi dalla Polizia Locale

Bassa Reggiana dopo aver messo a segno un furto di piccoli componenti elettronici per

telefonia, all’interno di un esercizio commerciale nel centro di Gualtieri.

Il titolare dell’esercizio commerciale nota va infatti l’atteggiamento sospetto dei due ragazzi, mentre vicino alle corsie riservate alle componentistiche degli smartphone, armeggiavano con gli oggetti esposti.

Compreso di essere stati notati, i due minori dopo aver trafugato e occultato la merce, si

allontanavano celermente dal negozio, mentre lo stesso negoziante chiedeva l’intervento

delle forze dell’ordine.

Ricevuta la richiesta di intervento gli agenti della Polizia Locale Bassa Reggiana, si recavano

prontamente sul posto e grazie al sistema di videosorveglianza interno e alla descrizione

fornita dal commerciante, iniziavano immediatamente la ricerca degli autori del furto

rintracciandoli e fermandoli a poche centinaia di metri dall’attività, rinvenendo su uno dei due ragazzi parte della refurtiva sottratta.

Ricevuta la formale querela dall’esercente, la merce veniva quindi restituita al legittimo

proprietario e i due minori venivano identificati e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna. Entrambi dopo gli atti di rito venivano riaffidati ai genitori.

Il Comandante: “Ci spiace dover rilevare come alcuni ragazzi non attribuiscano il giusto peso alle loro azioni e tendano a non rispettare le più elementari norme sulla civile convivenza, arrivando anche a commettere reati. Grazie alla rapidità dell’intervento, questa volta si è riusciti ad individuare i minori coinvolti nel furto, e spero che questa esperienza negativa gli sia servita ad evitare in futuro, di ripetere gli stessi comportamenti”.