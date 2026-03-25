Casa Corsini, le domeniche in fonoteca: 29 marzo e 12 aprile

La Fonoteca Soneek Room di Casa Corsini, il polo dell’innovazione e della formazione del Comune di Fiorano Modenese, ospita due appuntamenti gratuiti dedicati all’ascolto musicale condiviso, pensati come occasioni per unire il piacere della musica a un tempo di presenza e scoperta. Gli incontri si terranno domenica 29 marzo e domenica 12 aprile alle ore 18 e saranno condotti da Bianca Giugni Leoni, che accompagnerà il pubblico in un percorso di ascolto commentato, intervallando i brani con curiosità, risonanze e possibili chiavi di ascolto legate alla discografia selezionata. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Il primo incontro, in programma domenica 29 marzo alle ore 18, si intitola “So Lonely” e propone un itinerario musicale che ruota attorno al tema della solitudine, come esperienza di mancanza, attraverso brani che ne restituiscono diverse intensità, dall’espressione più diretta a forme più interiori. Il secondo appuntamento, domenica 12 aprile alle ore 18, “La cura”, attraversa il tema dell’amore universale, dell’attenzione all’altro e delle forme intime della vicinanza, in un percorso più disteso e contemplativo.

In entrambe le serate, della durata di un’ora, non mancheranno riferimenti ad artisti e autori molto amati, dai Police ai Beatles, da Jacques Brel a Franco Battiato, accanto a presenze più contemporanee come Mitski, Mac DeMarco, Massive Attack e Björk.

I due appuntamenti rappresentano anche un’occasione per valorizzare la Fonoteca Soneek Room, uno spazio pubblico che custodisce e rilancia una parte preziosa della memoria musicale del territorio. Massimiliano “Max” Teneggi, in arte Soneek Mx Dj, è stato una figura di riferimento per la scena musicale giovanile modenese dagli anni Ottanta ai primi anni Duemila. Conduttore radiofonico di Antenna Uno Rockstation e dj in alcuni dei più importanti locali alternativi della provincia, ha contribuito in modo decisivo alla formazione musicale di molte generazioni di ascoltatori, aprendo all’ascolto di linguaggi e tendenze che andavano dalla new wave al post punk, dal rock all’elettronica, dalla psichedelia all’hip hop.

La fonoteca nasce anche per testimoniare, in modo vivo e concreto, questa eredità culturale, attraverso alcune centinaia di dischi in vinile provenienti dalla sua collezione personale e donati dalla famiglia al Comune di Fiorano Modenese.