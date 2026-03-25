All’ordine del giorno del Consiglio comunale formiginese l’ultimo passaggio del nuovo Piano Urbanistico Generale

Si riunirà domani, giovedì 26 marzo alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare del Castello, il Consiglio comunale di Formigine presieduto da Antonietta Vastola.

In apertura è in programma l’approvazione delle modifiche al regolamento per l’assegnazione e gestione degli orti per anziani. La seduta proseguirà con la presentazione dell’Accordo Territoriale tra la Provincia di Modena e il Comune di Formigine per la definizione degli obiettivi di sostenibilità e dei criteri insediativi nelle aree produttive a sud del comune. A seguire, il Consiglio entrerà nel vivo con il punto centrale della serata: l’approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi della L.R. 24/2017, lo strumento fondamentale di pianificazione e governo del territorio. La nuova normativa urbanistica si compone di tre proposte di deliberazione, fra cui il nuovo Regolamento Edilizio comunale.

Nella parte finale della seduta, l’assemblea affronterà due mozioni di natura sociale e civile: la prima dedicata all’educazione alla cura dei beni comuni e la seconda relativa all’installazione di una bacheca contenente il testo integrale della Dichiarazione dei Diritti Umani presso l’ingresso del Municipio o in un altro spazio istituzionale di analoga visibilità.

Come di consueto, sarà disponibile la trasmissione della seduta in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.