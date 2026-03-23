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Il presidente Michele de Pascale ha incontrato in Regione l’ambasciatrice della Repubblica del Kosovo in Italia, Nita Shala

Regione
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Un’occasione per conoscersi, confrontarsi e creare le basi per collaborazioni future, a partire dalla formazione tecnico-professionale destinata ai più giovani.

Il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha incontrato oggi a Bologna, nella sede di viale Aldo Moro, l’ambasciatrice della Repubblica del Kosovo in Italia, Nita Shala. Diversi i temi trattati – Università, formazione, lavoro – con particolare attenzione ai percorsi rivolti alle giovani generazioni: la Repubblica del Kosovo, come ha spiegato l’ambasciatrice, guarda infatti con interesse all’esperienza, molto forte in Emilia-Romagna, degli Its (Istituti tecnologici superiori), corsi biennali post diploma ad alta specializzazione per entrare nel mercato del lavoro.

Nita Shala, avvocata e docente di diritto penale, diritto internazionale e diritti umani, ha ricoperto ruoli di rilievo nelle riforme legislative e delle politiche pubbliche in Albania e in Kosovo. Nel corso della sua carriera ha svolto incarichi di consulenza ed esecutivi; in Kosovo ha ricoperto il ruolo di viceministra della Giustizia e di coordinatrice nazionale contro la violenza domestica e la violenza di genere. Dal 2024 è ambasciatrice della Repubblica del Kosovo in Italia, Malta e San Marino.

















Redazione 1

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