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Referendum, affluenza: dato definitivo alle 12 è 14,92%

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Emilia Romagna prima con il 19,44%

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È del 14,92% il dato definitivo dell’affluenza alle 12 nelle 61.533 sezioni presenti in tutta Italia. La regione dove si è votato di più per il referendum sulla giustizia è l’Emilia Romagna con il 19,44%. A chiudere la classifica c’è la Calabria con il 9,74%.

















Redazione 1

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