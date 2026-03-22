La grande musica dell’orchestra internazionale Spira mirabilis torna a San Possidonio

Il comune di San Possidonio si prepara ad ospitare un evento musicale di altissimo profilo artistico e culturale. Sabato 28 marzo 2026, alle ore 18:00, presso il Palazzurro (Via Focherini, 9), l’orchestra Spira mirabilis eseguirà la Sinfonia n. 2 in re maggiore, op. 73 di Johannes Brahms.

Spira mirabilis affronta per la prima volta la Seconda Sinfonia di Brahms con un progetto sinfonico tra residenza artistica, territorio e formazione.

L’iniziativa nasce dalla volontà dei componenti dell’orchestra di portare il grande repertorio sinfonico romantico al di fuori dei grandi teatri blasonati, raggiungendo contesti culturali e sociali non convenzionali, in spazi dove non è usuale ascoltare musica classica di questa portata. Per l’occasione, un organico di oltre cinquanta musicisti esplorerà la complessità e la bellezza di un’opera composta da Brahms nell’estate 1877, durante un soggiorno tra le montagne austriache. La Sinfonia si apre con un inizio luminoso e apparentemente idilliaco, ma sotto la superficie pastorale convivono ombre, tensioni e una sorprendente densità melodica.

Un percorso di studio internazionale

Il concerto di San Possidonio è il frutto di un intenso lavoro di studio collettivo che vede la partecipazione del Professor Clive Brown, illustre studioso di prassi esecutiva presso la Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna. Il progetto conferma la vocazione del collettivo nel coniugare l’alta qualità artistica con un forte radicamento sul territorio.

L’evento è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per garantire la partecipazione, è caldamente consigliata l’iscrizione online.

Palazzurro, Via Focherini 9, San Possidonio sabato 28 marzo 2026, ore 18:00.

Iscrizioni: https://forms.gle/u9TcUZOyL9a1Vcor9. Sito ufficiale: www.spiramirabilis.com.