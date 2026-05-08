Al Career Day 2026 all’IIS Alessandro Volta: studenti e imprese a confronto per il futuro del territorio

Anche quest’anno si è svolto il Career Day 2026 organizzato dall’IIS Alessandro Volta di Sassuolo, nella mattinata di giovedì 7 maggio. L’evento, che ha avuto luogo tra l’Aula Magna e i portici dell’Istituto, ha rappresentato un momento fondamentale di dialogo tra il mondo dell’istruzione e le realtà produttive d’eccellenza del territorio.

La giornata è stata aperta dal saluto iniziale della Dirigente Scolastica, la Dott.ssa Sabrina Paganelli, che ha accolto le aziende sottolineando l’importanza di queste iniziative per orientare i giovani verso scelte professionali consapevoli. Presente alla mattinata anche Enrica Gibellini di Confindustria Ceramica, a testimonianza del forte legame tra l’istituto e la principale associazione di categoria del distretto.

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento degli studenti delle classi quinte di tutti gli indirizzi, suddivisi in due momenti principali per favorire incontri mirati:

Il primo turno (9:15 – 10:50) ha visto protagonisti gli studenti degli indirizzi Informatico, Logistico e Liceo.

Il secondo turno (11:20 – 12:40) è stato dedicato ai settori Design Ceramico, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Automazione e Liceo.

Numerose le aziende di rilievo internazionale che hanno allestito i propri stand, tra cui colossi della ceramica come Florim, Panariagroup, Laminam, Iris Ceramica Group e Gruppo Concorde, e realtà leader dell’automazione e logistica come E80 Group, Errevi Automation e Transmec Group. Hanno partecipato inoltre agenzie per il lavoro (Randstad, Adecco, Umana, ADHR Group), enti di formazione superiore come ITS Maker Academy e ITS Biomedicale, oltre a partner associativi come la CNA e l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna.

La manifestazione alla sua terza edizione, è iniziata con l’accoglienza delle realtà partecipanti alle 08:45, si è conclusa alle 12:40, lasciando agli studenti preziosi spunti per il proprio futuro professionale e alle imprese la possibilità di conoscere i talenti emergenti del distretto di Sassuolo.