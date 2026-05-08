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Sequestrata nel cosentino maxi area industriale con 1000 mq di amianto killer

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Sequestrata nel cosentino maxi area industriale con 1000 mq di amianto killer

COSENZA (ITALPRESS). Una distesa di 60.000 metri quadri trasformata in una bomba ecologica. I finanzieri della Tenenza di Amantea hanno sequestrato una vasta area industriale abbandonata dove erano presenti numerosi manufatti con coperture in Eternit completamente deteriorate. L’operazione è scattata grazie al monitoraggio aereo effettuato dalle Fiamme Gialle di Lamezia Terme.

Le riprese dall’alto hanno mostrato lo stato di degrado di oltre 1.000 metri quadri di amianto. I successivi rilievi tecnici dell’Arpacal e dell’Asp hanno confermato il pericolo: le fibre di amianto erano in forte stato di decomposizione, rappresentando un rischio immediato per la salute pubblica.

Il titolare dell’area è stato identificato e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Paola. L’intervento non è un caso isolato: l’attività di monitoraggio dei siti contaminati ha già portato al sequestro di 33 fabbricati e a sanzioni per 87 mila euro, segno di un’offensiva contro la gestione illegale dei rifiuti pericolosi sul territorio calabrese.

– Foto: Uffficio stampa Guardia di Finanza –
(ITALPRESS).

















Red IP

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