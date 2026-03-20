HomeAppuntamenti“Fermarsi a guardare” con la reporter Annalisa Vandelli a Casa Corsini





“Fermarsi a guardare” con la reporter Annalisa Vandelli a Casa Corsini

AppuntamentiFiorano
Tempo di lettura 1 min.

A Casa Corsini di Fiorano Modenese nella mattinata di sabato 28 marzo, incontro gratuito ad iscrizione obbligatoria

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sabato 28 marzo, dalle 9,30 alle 12,30, Casa Corsini, polo dell’innovazione e della formazione del Comune di Fiorano Modenese, ospita “Fermarsi a guardare”, un incontro con la reporter Annalisa Vandelli dedicato all’educazione dello sguardo e al senso profondo del vedere.

 

L’iniziativa propone una riflessione sullo sguardo del reporter come forma di attenzione, ascolto e responsabilità. Il percorso prende avvio dall’esperienza diretta di Annalisa Vandelli, maturata in contesti complessi e fragili del mondo, per interrogarsi su come nasce una fotografia, su quale relazione si crea con le persone incontrate e su quale consapevolezza accompagna ogni gesto del raccontare. Al centro dell’incontro c’è l’idea che guardare richieda tempo, presenza e misura, e che ogni immagine porti con sé una scelta umana prima ancora che professionale.

Scrittrice, giornalista e fotoreporter, Annalisa Vandelli ha lavorato in numerosi Paesi, tra cui Etiopia, Pakistan, territori palestinesi, Kenya, Libano, Mozambico, Eritrea e Congo. I suoi articoli, le sue fotografie e le sue video interviste sono stati pubblicati da testate e media nazionali. Ha pubblicato saggi e romanzi, ha esposto in sedi prestigiose in Italia e all’estero e, dal 2015, insegna fotogiornalismo all’Università Roma Tre. La sua attività si sviluppa da anni lungo un confine prezioso tra racconto, testimonianza e attenzione alla dimensione sociale dello sguardo.

L’incontro è proposto dall’Associazione Lumen, col sostegno del Comune di Fiorano, ed è riservato alle associate e agli associati dell’associazione.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria scrivendo a lumenassociazione@gmail.com e indicando nell’oggetto della mail “Incontro Annalisa Vandelli”.

Per partecipare è necessario essere in possesso della tessera Lumen in corso di validità per l’anno 2026, dal costo di 2 euro.

















Redazione 1

Ultime notizie