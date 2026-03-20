“Fermarsi a guardare” con la reporter Annalisa Vandelli a Casa Corsini

Sabato 28 marzo, dalle 9,30 alle 12,30, Casa Corsini, polo dell’innovazione e della formazione del Comune di Fiorano Modenese, ospita “Fermarsi a guardare”, un incontro con la reporter Annalisa Vandelli dedicato all’educazione dello sguardo e al senso profondo del vedere.

L’iniziativa propone una riflessione sullo sguardo del reporter come forma di attenzione, ascolto e responsabilità. Il percorso prende avvio dall’esperienza diretta di Annalisa Vandelli, maturata in contesti complessi e fragili del mondo, per interrogarsi su come nasce una fotografia, su quale relazione si crea con le persone incontrate e su quale consapevolezza accompagna ogni gesto del raccontare. Al centro dell’incontro c’è l’idea che guardare richieda tempo, presenza e misura, e che ogni immagine porti con sé una scelta umana prima ancora che professionale.

Scrittrice, giornalista e fotoreporter, Annalisa Vandelli ha lavorato in numerosi Paesi, tra cui Etiopia, Pakistan, territori palestinesi, Kenya, Libano, Mozambico, Eritrea e Congo. I suoi articoli, le sue fotografie e le sue video interviste sono stati pubblicati da testate e media nazionali. Ha pubblicato saggi e romanzi, ha esposto in sedi prestigiose in Italia e all’estero e, dal 2015, insegna fotogiornalismo all’Università Roma Tre. La sua attività si sviluppa da anni lungo un confine prezioso tra racconto, testimonianza e attenzione alla dimensione sociale dello sguardo.

L’incontro è proposto dall’Associazione Lumen, col sostegno del Comune di Fiorano, ed è riservato alle associate e agli associati dell’associazione.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria scrivendo a lumenassociazione@gmail.com e indicando nell’oggetto della mail “Incontro Annalisa Vandelli”.

Per partecipare è necessario essere in possesso della tessera Lumen in corso di validità per l’anno 2026, dal costo di 2 euro.