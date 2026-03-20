De Pascale Priolo sul via libera dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla gara per l’A22

“Prendiamo atto della decisione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di proseguire con la gara per l’aggiudicazione della nuova concessione della Autostrada del Brennero A22, garantendo un confronto competitivo. Si tratta di un passaggio che speriamo sia definitivo per un’infrastruttura strategica per il sistema logistico e produttivo del Paese, che interessa direttamente anche l’Emilia-Romagna”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale a Infrastrutture e Trasporti, Irene Priolo, commentano l’annuncio del Ministero di concludere l’iter per l’aggiudicazione della nuova concessione, procedendo con la gara avviata il 31 dicembre 2024.

“Come Regione- proseguono presidente e assessora-, continueremo a seguire con attenzione ogni fase, in raccordo con gli enti territoriali, affinché le scelte che verranno assunte siano coerenti con le esigenze delle comunità e del sistema produttivo”.