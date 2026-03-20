Castel San Pietro Terme: al via la manifestazione d’interesse per attività estive dedicate ai ragazzi

Il Comune di Castel San Pietro Terme apre ufficialmente i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione di attività ricreative, sportive, culturali e di socializzazione rivolte a ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Si tratta di un avviso pubblico con cui l’Amministrazione comunale intende individuare associazioni ed enti disponibili a collaborare nella progettazione e realizzazione di attività estive dedicate ai ragazzi che nell’anno scolastico 2025/2026 hanno frequentato dalla prima alla terza classe della scuola secondaria di primo grado.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle politiche educative e di supporto alle famiglie, prevede infatti la collaborazione con soggetti del Terzo Settore e realtà associative del territorio per l’attivazione di spazi estivi dedicati ai giovani durante la pausa scolastica.

Le attività si svolgeranno per cinque settimane, da lunedì 29 giugno a venerdì 31 luglio 2026, in orario mattutino (8:00 – 14:00), presso il Centro Giovanile di Castel San Pietro Terme e il Centro Giovanile di Osteria Grande. I progetti potranno riguardare una o entrambe le sedi e dovranno garantire inclusione e accessibilità a tutti i ragazzi residenti.

Possono partecipare alla manifestazione di interesse organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti del Terzo Settore e altre associazioni con comprovata esperienza in attività rivolte alla fascia d’età 11-14 anni.

L’obiettivo dell’iniziativa è offrire ai giovani, opportunità educative e di socializzazione di qualità, favorendo al contempo la conciliazione tra tempi di vita e lavoro delle famiglie. In questa prospettiva, i soggetti selezionati aderiranno anche al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

Il Comune sosterrà le famiglie attraverso agevolazioni economiche, tra cui contributi settimanali differenziati in base all’ISEE ed eventuali esenzioni per situazioni di fragilità socio-economica.

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12:30 di lunedì 30 marzo 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico.

“L’estate – dichiara l’assessora a Welfare, inclusione e promozione del benessere di comunità, Volontariato, Scuola e Comunità Educante Katia Raspanti – rappresenta per noi un tempo prezioso da arricchire con esperienze significative: laboratori, iniziative e attività pensate per offrire ai bambini e ai ragazzi occasioni di crescita, scoperta e socialità. Con l’attivazione del servizio dei campi estivi intendiamo favorire proposte educative, ricreative e sportive che contribuiscano al benessere psico-fisico e alla crescita educativa e relazionale dei minori, oltre a rappresentare un importante sostegno per le famiglie durante il periodo estivo. Un elemento centrale sarà la collaborazione con le Associazioni del territorio, nella convinzione che la rete tra realtà locali offra ai ragazzi non solo opportunità di svago, ma anche di partecipazione attiva e di impegno per la propria comunità”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’U.O. Scuola e Diritto allo Studio del comune di Castel San Pietro Terme scuola@comune.castelsanpietroterme.bo.it Tel: 051 6954174.