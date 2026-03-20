Autostrada A22, MIT: ok a gara già avviata ma con esclusione prelazione

Il Mit ha deciso di concludere l’iter per l’aggiudicazione della nuova concessione di A22, procedendo con la gara avviata il 31 dicembre 2024 ma escludendo la prelazione per il proponente. Inoltre, gli esiti dei lavori della commissione incaricata di valutare l’ammissibilità delle candidature avanzate, a seguito appunto della prima fase della gara, danno garanzia, per numero di ammessi, che si tratterà di una vera competizione a favore dell’interesse pubblico.

Nel frattempo per la preventiva approvazione, è stata inviata al Cipess la proposta, che sarà la base delle offerte. Si procederà poi con la fase di invito a formalizzare le offerte e quindi la commissione valuterà ed individuerà l’aggiudicatario. L’obiettivo è quello di giungere a entro la fine del corrente anno con il nominativo del nuovo concessionario.

Così riferisce in una nota il Mit.