“YoungER promotER”: ripubblicato l’avviso per la coprogettazione con il Terzo Settore

L’Unione Comuni Modenesi Area Nord ha ripubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore interessati alla coprogettazione del progetto “YoungER promotER”, iniziativa finanziata dalla Regione Emilia-Romagna volta a favorire il protagonismo giovanile e la diffusione della YoungERcard come strumento di cittadinanza attiva per i giovani del territorio.

Il nuovo avviso — approvato con Determinazione Dirigenziale n. 141 del 18 marzo 2026 — mantiene invariati contenuti tecnici, requisiti e budget complessivo di € 20.000,00.

Come partecipare

Le domande dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 10 aprile 2026 tramite PEC all’indirizzo dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Tutta la documentazione necessaria — avviso e modulistica — è disponibile sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Presentazione dell’avviso: appuntamento mercoledì 25 marzo

Per supportare gli Enti interessati nella comprensione dell’avviso e dei requisiti di partecipazione, è in programma una call di presentazione mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 12.30. Un’occasione per approfondire obiettivi, modalità e aspettative del progetto, e per raccogliere eventuali domande.