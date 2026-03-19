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“YoungER promotER”: ripubblicato l’avviso per la coprogettazione con il Terzo Settore

Bassa modenese
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Domande entro il 10 aprile 2026

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L’Unione Comuni Modenesi Area Nord ha ripubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore interessati alla coprogettazione del progetto “YoungER promotER”, iniziativa finanziata dalla Regione Emilia-Romagna volta a favorire il protagonismo giovanile e la diffusione della YoungERcard come strumento di cittadinanza attiva per i giovani del territorio.

Il nuovo avviso — approvato con Determinazione Dirigenziale n. 141 del 18 marzo 2026 — mantiene invariati contenuti tecnici, requisiti e budget complessivo di € 20.000,00.

Come partecipare

Le domande dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 10 aprile 2026 tramite PEC all’indirizzo dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Tutta la documentazione necessaria — avviso e modulistica — è disponibile sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Presentazione dell’avviso: appuntamento mercoledì 25 marzo

Per supportare gli Enti interessati nella comprensione dell’avviso e dei requisiti di partecipazione, è in programma una call di presentazione mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 12.30. Un’occasione per approfondire obiettivi, modalità e aspettative del progetto, e per raccogliere eventuali domande.

















Redazione 1

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