Martedì al Teatro Herberia di Rubiera Silvia Gribaudi in “Suspended chorus”

Giunge al termine la stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera, ideata e promossa da La Corte Ospitale, il 24 marzo 2026 con S uspended chorus, di e con Silvia Gribaudi, prodotto da Zebra e coprodotto da Corte Ospitale, insieme a Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale (IT), Rum för Dans (SE), Le Gymnase CDCN – Roubaix (FR), What You See Festival (NL).

In SUSPENDED CHORUS, la coreografa e performer Silvia Gribaudi sale sul palco da sola, ma non è mai sola. Partendo da un desiderio di collettività e unione, l’opera propone un rinnovato dialogo con il pubblico. Il teatro, inteso come uno spazio di co-abitazione tra chi performa e chi assiste, diventa il luogo in cui gli spettatori e le spettatrici sono invitati a trasformarsi in un coro sospeso, fluttuante, plurale e necessario, diventando parte essenziale dell’opera stessa.

Influenzata dalle pioniere della danza come Pina Bausch, Isadora Duncan e Anna Pavlova, Gribaudi si confronta con i limiti del suo corpo ultracinquantenne, trovando gioia e piacere nell’esplorazione delle sue potenzialità. SUSPENDED CHORUS de-costruisce i canoni moderni di bellezza e mette in luce la mortalità del corpo come entità individuale, celebrando al contempo la forza e il potere del collettivo. Ne siamo tutti e tutte parte integrante.

Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30.

Il Teatro Herberia è a Rubiera, in piazza Gramsci 1/b. Informazioni 0522621133 – biglietteria@corteospitale.org – www.corteospitale.org