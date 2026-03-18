Giovane evaso dai domiciliari, inseguito nella notte a Bologna dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 22enne bolognese, disoccupato, per resistenza a un pubblico ufficiale e evasione. L’arresto è stato eseguito di notte, quando l’attenzione dei Carabinieri è stata richiamata da un automobilista sospetto con un passeggero a bordo che si stava aggirando in via Ferrarese.

Invitato a fermarsi dai militari, l’automobilista, invece di accostare il veicolo ed esibire i documenti di guida e di circolazione, ha accelerato verso via Stalingrado, compiendo manovre pericolose, violando la normativa stradale e mettendo in pericolo gli altri utenti della strada. Non riuscendo a dileguarsi, l’automobilista è sceso dal veicolo, è saltato sul cofano dell’autoradio e ha tentato la fuga a piedi, ma senza successo. Raggiunto dai Carabinieri che lo hanno identificato nel 22enne, è emerso che era evaso dagli arresti domiciliari, cui era stato sottoposto di recente, in sostituzione della custodia cautelare in carcere, ricevuta nell’ambito di un procedimento per rapina.

Inoltre, i militari hanno scoperto che il giovane era sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita e nella tasca dei pantaloni deteneva una modica quantità di hashish. Il passeggero che si trovava a bordo, 26enne bolognese, è risultato estraneo ai fatti. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 22enne è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.

L’arresto è stato convalidato e il 22enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Successivamente, il Giudice ha emesso un aggravamento della misura cautelare e il 22enne è stato raggiunto a casa dai Carabinieri, arrestato e tradotto in carcere.