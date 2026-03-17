Domenica 22 marzo a San Felice sul Panaro camminata ecologica per le vie del paese

Domenica 22 marzo a San Felice sul Panaro, con partenza alle 15 da piazza della Rocca, si svolgerà “Tiramisu”, camminata ecologica per le vie del paese con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e raccogliere rifiuti abbandonati nel territorio. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Consigliati abbigliamento adeguato, necessario portare i propri guanti. Per i partecipanti aperitivo scontato presso il Kakao. Organizza l’associazione “Crescere Insieme”, con il patrocinio del Comune di San Felice sul Panaro, la collaborazione di Aimag, dell’associazione “Senza Fili” e de “Il Fotografo”.