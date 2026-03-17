Conclusa la rassegna Mirandola Ricorda”: oltre 1200 partecipanti agli spettacoli organizzati dall’ufficio cultura

Sì è conclusa ieri mattina, lunedì 16 Marzo, la rassegna di eventi “Mirandola Ricorda…”: un percorso culturale dedicato alla memoria storica, ai valori civili e alla consapevolezza collettiva dedicato alle classi terze della Scuola secondaria di primo grado “F.Montanari” di Mirandola. A chiudere la rassegna è stato lo spettacolo “In questa pianura bassa” tenutosi presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini” alle ore 10.30, e dedicato alla Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, che ricorrerà il 17 Marzo. Sul palco la band Flexus, accompagnata dal Coro delle Mondine di Novi.

Il ciclo ha visto la realizzazione di altri due eventi: il primo si è svolto lo scorso Martedì 27 Gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria con lo spettacolo teatrale dal titolo “Dal campo di calcio ad Auschwitz”. Il monologo, scritto e interpretato dall’artista Davide Giandrini, è liberamente ispirato al libro “Dallo Scudetto ad Auschwitz” edito dall’ospite dell’edizione 2025 del Memoria Festival ed attuale Presidente di Lega Pro Matteo Marani (Aliberti, 2007). La rassegna è proseguita il 10 Febbraio 2026 in occasione della Giornata del Ricordo con lo spettacolo “Il sentiero del padre”, scritto e interpretato dall’attore Davide Giandrini.

Gli spettacoli “In una Pianura bassa” e “Dal campo ad Auschwitz” sono stati riproposti in orario pomeridiano ad ingresso gratuito a beneficio della cittadinanza. Il ciclo di incontri ha visto la partecipazione di oltre 1200 presenze tra alunni e cittadini.

“Il lavoro dell’Ufficio Cultura – sottolinea l’Assessore alla cultura Marina Marchi – ha reso possibile la realizzazione di questo ciclo di incontri, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione della memoria storica quale strumento di conoscenza, responsabilità e crescita civile. Tratto distintivo delle tre mattinate è stata la forte partecipazione attiva degli studenti che tra battiti di mani e di interazioni con attori e cantanti hanno certificato interesse per la nostra stori a e forte senso civico”.