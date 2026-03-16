“Lunga vita” al BLA: il 19 marzo il secondo incontro della rassegna Il Mondo Nuovo

Vivere più a lungo è una conquista, ma cosa cambia davvero nelle nostre vite? Come si trasformano le relazioni familiari, i legami di cura, il rapporto con il tempo e con le diverse fasi dell’esistenza?

Giovedì 19 marzo, alle ore 18.30, al BLA (Biblioteca, Ludoteca, Archivio storico) di Fiorano Modenese è in programma il secondo appuntamento della rassegna Il Mondo Nuovo, promossa dalla biblioteca e dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con l’Associazione Lumen.

Elena Macchioni, professoressa di sociologia dei processi culturali presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna, condurrà l’incontro s’intitola “Vivere più a lungo: opportunità, fatiche e nuove solitudini”. A partire da alcuni dati demografici essenziali, si parlerà di invecchiamento e sue conseguenze concrete, attraverso uno sguardo sociologico. Se l’allungamento della vita rappresenta un traguardo storico, emergono però nuove fragilità: solitudini inedite, disuguaglianze, trasformazioni nei rapporti di parentela e nei sistemi di cura.

Quale ruolo hanno oggi le reti familiari e di prossimità? Come può cambiare il welfare locale di fronte a una popolazione che invecchia? E in che modo vivere più a lungo incide sulla qualità delle relazioni e sulla percezione del limite? L’incontro offre strumenti per comprendere una delle trasformazioni più profonde della società contemporanea, mettendo al centro il rapporto tra tempo, vita quotidiana e responsabilità collettiva.

La rassegna Il Mondo Nuovo si chiuderà mercoledì 8 aprile, alle 18.30 con l’incontro “AI: ‘reale’, ‘autentico’ e ‘verità’ nei media“, a cura di Anna Maria Lorusso (Unibo).

Tutti gli appuntamenti della rassegna, della durata di un’ora, sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Per maggiori informazioni: 0536 833403; biblioteca@fiorano.it

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Elena Macchioni è professoressa in sociologia dei processi culturali presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna, dove è direttrice del Master Executive in Governance e innovazioni di welfare locale. Dal 2023 presiede il Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, presso il Dipartimento Politiche Famiglia della Presidenza del Consiglio. È tra i fondatori dell’Osservatorio sui bisogni di welfare di lavoratrici e lavoratori con responsabilità di cura.