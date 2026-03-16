Biomedical Valley lancia il nuovo portale AI del distretto Medtech Italiano per connettere imprese, startup e talenti

Biomedical Valley compie un nuovo passo strategico nel rafforzamento dell’ecosistema Medtech & Healthcare italiano con il lancio ufficiale del nuovo Portale digitale del distretto, basato interamente su Intelligenza Artificiale, disponibile su https://biomedicalvalley.com/.

Negli ultimi anni le conferenze Biomedical Valley hanno coinvolto oltre 400 partecipanti ad ogni edizione Main Conference, 200 decision maker ai Gala Dinner, più di 300 talenti nei Career Day e centinaia di imprese, startup e università in attività di networking e open innovation, generando migliaia di connessioni professionali.

Il nuovo Portale nasce per dare continuità a questo impatto, trasformando Biomedical Valley da conferenze ed incontri annuali a ecosistema digitale permanente al servizio di uno dei principali distretti biomedicali mondiali, che conta oltre 300 imprese e più di 5.500 addetti altamente specializzati.

Una infrastruttura moderna, digitale e basata sulle più recenti tecnologie di Intelligenza Artificiale, pensata per accompagnare le conferenze e gli eventi della community durante tutto l’anno, potenziare le connessioni tra gli attori della filiera e offrire una vetrina internazionale permanente alle eccellenze del territorio.

Una piattaforma digitale moderna basata sull’AI, tra le principali funzionalità:

• Directory delle imprese del distretto e del network di settore

• Matchmaking intelligente tra aziende, professionisti, startup e talenti

• Registrazione gratuita per utenti e imprese con creazione profili dedicati

• Sezione Careers con possibilità di caricare CV e per i partner di visionare i profili dei candidati

• Possibilità per le imprese di inserire Open Positions, News, Comunicati Stampa, Challenges

• Accesso a contenuti, interviste, talk, Gala e iniziative della community

• Strumenti avanzati di networking basati su Intelligenza Artificiale e Chat intelligenti

• Gestire gli Invitati a conferenze che tramite Event Area potranno fissare meeting 1-to-1 e chattare

“Negli ultimi anni abbiamo visto nascere migliaia di connessioni tra imprese, talenti, startup e innovatori durante le conferenze. Con il nuovo Portale vogliamo trasformare questa energia in una infrastruttura digitale permanente del distretto biomedicale, capace di connettere persone e competenze durante tutto l’anno e di attrarre capitale umano, startup e investimenti a livello internazionale. Il nostro obiettivo è trasformare Biomedical Valley da serie di eventi a infrastruttura digitale permanente del distretto biomedicale.” — Matteo Stefanini, Executive Director di Biomedical valley.

Innovation Summit 9 giugno 2026

In attesa di conoscere l’agenda del prossimo appuntamento, il Portale sarà utilizzato a pieno regime durante il primo Innovation Summit del 9 giugno 2026, gestendo connessioni, networking B2B e meeting tra startup e investitori anche grazie sistema integrato di scheduling intelligente 1:1.

Maverx Startup Bootcamp – Call aperta

Durante l’Innovation Summit andrà in scena la terza edizione del Maverx Startup Bootcamp, dedicata a startup e team innovativi in ambito Medtech, Healthtech e Intelligenza Artificiale.

La call for startup è aperta fino al 27 marzo 2026. Le candidature possono essere inviate direttamente tramite il nuovo Portale al link https://biomedicalvalley.com/startup-bootcamp.

Con il lancio del Portale, Biomedical Valley consolida la propria evoluzione da evento a infrastruttura digitale permanente, rafforzando l’attrazione di capitale umano, competenze tecnologiche e investimenti internazionali.