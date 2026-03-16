Al Pilastro i cittadini chiedono aiuto ai carabinieri: sequestrati diversi chili di hashish

I Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno arrestato due tunisini sulla ventina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’arresto è stato eseguito durante un’operazione antidroga in un appartamento del Pilastro, per verificare la presenza di persone dedite alla vendita e all’acquisto di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri sono venuti a conoscenza della notizia, grazie alle segnalazioni dei cittadini, sempre più frequenti, soprattutto da quando c’è la nuova caserma di via Tommaso Casini. Alla vista dei due tunisini che stavano entrando in casa, i Carabinieri si sono qualificati e dopo averli informati della situazione, hanno perquisito l’appartamento trovando una sessantina di panetti di hashish del peso complessivo di quasi 6 kg, altri involucri contenenti cocaina ed eroina, del materiale adatto alla pesatura e al confezionamento della sostanza, tre banconote contraffatte e diversi prodotti verosimilmente contenenti cannabis light, su cui saranno effettuati accertamenti di laboratorio per verificarne la legalità, in base ai recenti riferimenti normativi.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, i presunti responsabili arrestati dai Carabinieri sono stati tradotti in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.