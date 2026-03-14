Matteo Lancini ospite di Formigine

Proseguono sul territorio formiginese gli incontri di approfondimento dedicati alle nuove generazioni e alle sfide della genitorialità contemporanea. Lunedì 16 marzo, alle ore 20.30, l’Auditorium Spira mirabilis diventerà il palcoscenico della conferenza “Figli di Internet: come stare in relazione con gli adolescenti” tenuta da Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta e figura di riferimento nel panorama educativo italiano.

L’incontro è organizzato per il ventennale del Centro per le Famiglie Villa Bianchi di Casinalbo, un presidio che da due decenni accompagna la crescita della comunità locale. Attraverso l’analisi di fenomeni come il narcisismo, il sexting, il cyberbullismo e il delicato tema del ritiro sociale, Lancini guiderà il pubblico oltre i pregiudizi che spesso gravano sul rapporto tra giovani e tecnologie. L’obiettivo non è demonizzare gli strumenti digitali, ma comprendere come questi influenzino l’identità e la socialità dei ragazzi, offrendo agli adulti gli strumenti per restare figure di riferimento autorevoli e presenti in un contesto in costante evoluzione.

Matteo Lancini porta a Formigine una vastissima esperienza maturata come presidente della Fondazione Minotauro e docente presso le Università Milano-Bicocca e Cattolica. Autore di saggi fondamentali e curatore della sezione dedicata alla crescita per il Salone Internazionale del Libro di Torino, il relatore offrirà spunti tratti dalle sue ultime pubblicazioni per aiutare gli adulti a superare il senso di inadeguatezza che spesso accompagna il dialogo con i cosiddetti “nativi digitali”.

La serata è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Maggiori informazioni: centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it – 059 416106.