Dieci anni dopo Aemilia: lunedì a Bologna un convegno dedicato all’impatto del maxiprocesso sul territorio della regione

Sette giorni di eventi pubblici, seminari e approfondimenti tematici, per promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio. Dal 16 al 21 marzo è in programma l’edizione 2026 della “Settimana della legalità”, una serie di appuntamenti rivolti ad amministratori, associazioni, studentesse e studenti di ogni ordine e grado, rappresentanti del Terzo settore e operatori professionali.

Il calendario degli eventi, che vede coinvolta l’amministrazione regionale, ha come momento centrale “Aemilia 10 anni dopo: bilanci e prospettive“, il convegno promosso dall’assessorato regionale alla Legalità in collaborazione con il Comune di Bologna, in programma lunedì 16 marzo alle 18 presso la Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio, in piazza Maggiore 6.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, del presidente della Regione, Michele de Pascale e di Paolo Guido, procuratore capo della Procura della Repubblica di Bologna, si entrerà nel vivo dei lavori con la moderazione di Sofia Nardacchione, giornalista e co-referente di Libera Emilia-Romagna, Enzo Ciconte, storico ed esperto di criminalità organizzata, Giovanni Tizian, giornalista investigativo e vicedirettore del quotidiano Domani, Francesco Maria Caruso, già presidente del collegio giudicante del maxiprocesso Aemilia e Stefania Pellegrini, professoressa ordinaria di Sociologia del diritto, Mafie e Antimafia all’Università di Bologna. Le conclusioni sono affidate a Elena Mazzoni, assessora regionale con delega alla Legalità.

Sempre lunedì 16, alle 10, nell’aula dell’Assemblea legislativa è invece in programma “Il mio amico Giovanni – Incontro con Pietro Grasso”, incontro pubblico con studentesse e studenti dell’Istituto Comprensivo Pertini 1 di Reggio Emilia e dell’Istituto Comprensivo Manara Valgimigli di Ravenna.

L’assessora Mazzoni sarà poi presente mercoledì 18 marzo alle 10,15 a Carpaneto (Pc) all’inaugurazione della “Casa Rifugio Donne” in un immobile confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla collettività.

Giovedì 19 marzo sarà la volta dell’incontro, in Assemblea legislativa, degli studenti dell’Iss Archimede di San Giovanni in Persiceto (Bo) e l’Associazione Pereira di Ravenna con Marco Forte, dedicato al tema della legalità.

Sabato 21 marzo, infine, a Torino l’assessora Mazzoni rappresenterà la Regione Emilia-Romagna all’iniziativa “Torino 2026 – Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, promossa da Libera e che costituisce la Giornata nazionale dedicata alla memoria e all’impegno contro le mafie.