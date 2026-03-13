Ausl Reggio Emilia: il dottor Bonilauri nuovo coordinatore regionale dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani

Il dottor Stefano Bonilauri, Direttore della struttura operativa complessa di Chirurgia Generale e di Urgenza dell’Ospedale Santa Maria Nuova e del Dipartimento di Chirurgie Generali e Specialistiche, è stato designato coordinatore regionale della ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) per il biennio 2026-2027.

L’ ACOI è la più grande società scientifica di chirurgia in Italia. Fondata nel 1980, é composta da più di 6mila soci chirurghi. Formazione, nuove generazioni, futuro, tecnologia, inclusione, rispetto e tutela della professione, sfide continue sono solo alcune delle principali parole chiave che caratterizzano l’associazione.

Il nuovo incarico giunge dopo un’altra recente nomina di Bonilauri a delegato regionale della SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche).

“Complimenti al dottor Bonilauri e a tutta la sua squadra – sottolinea il Direttore Generale dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia, Davide Fornaciari -. Questo ulteriore importante riconoscimento testimonia ancora una volta l’elevato livello raggiunto negli ultimi anni dalla chirurgia reggiana e dai suoi professionisti”.