Consegnata la borsa di studio “AAE al Femminile – Antonia Terzi e Valeria Giannotta alla memoria”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, si è svolta la cerimonia di consegna della borsa di studio “AAE al Femminile – Antonia Terzi e Valeria Giannotta alla memoria”, promossa da ECO Certificazioni S.p.A. in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e MUNER – Motor Valley University of Emilia Romagna.

Il riconoscimento, giunto alla quinta edizione (a.a. 2025/2026), è stato assegnato alla studentessa Isabella Giunta, iscritta al corso di Laurea Magistrale Internazionale in Advanced Automotive Engineering nell’ambito del progetto MUNER – Motor Valley University of Emilia-Romagna.

La borsa di studio, del valore complessivo di 5.000 euro, è destinata a sostenere e promuovere le pari opportunità favorendo l’orientamento e la partecipazione delle giovani studentesse ai percorsi di formazione e alle carriere nei settori STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

La cerimonia si è svolta nell’ambito della quarta edizione di WOW Women Motor – Women Opening Ways, evento dedicato alla promozione dell’empowerment femminile nel motorsport e nelle discipline tecnico-scientifiche, che ha registrato la partecipazione di oltre mille persone tra studentesse, studenti, appassionati e famiglie.

L’iniziativa rientra inoltre tra le attività promosse dal Gender and Diversity Empowerment Committee di MUNER, istituito nel 2023 con l’obiettivo di contribuire a ridurre il divario di genere nei percorsi formativi e professionali dell’automotive e dell’ingegneria.

La borsa di studio è finanziata da ECO Certificazioni European Certifying Organization S.p.A., organismo accreditato per la valutazione della conformità che offre servizi di certificazione, ispezione e formazione nei settori qualità, sicurezza e automotive.