C’era una volta un che? al BLA: narrazioni d’autore per bambini

A Fiorano Modenese torna la rassegna di narrazioni d’autore dedicata ai più piccoli “C’era una volta un che?”, promossa dal Comune e ospitata alla biblioteca Paolo Monelli, presso il BLA (Biblioteca, Ludoteca e Archivio storico), in via Silvio Pellico 9/11.

Il ciclo di appuntamenti, pensato per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni, propone incontri con autori e illustratori che daranno voce a storie originali, divertenti e ricche di immaginazione. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

La rassegna si apre sabato 14 marzo alle ore 11 con Cristina Carbone, protagonista dello spettacolo narrativo “Storie di penne, piume e altre leggerezze”: racconti leggeri, colorati e curiosi come piume, tra fantasia e poesia.

Il secondo appuntamento è previsto sabato 11 aprile alle ore 11 con Andrea Valente, che presenterà “Fabula in lupus”, un viaggio tra favole celebri e storie meno note, dalle origini della tradizione favolistica fino alle narrazioni contemporanee, per sorridere e ridacchiare, ma anche per riflettere.

La rassegna si concluderà domenica 7 giugno alle ore 18.30 con Sergio Olivotti e la narrazione “Ma che storia!”, una carrellata di personaggi improbabili e situazioni esilaranti tra galline che vorrebbero volare, attori che non sanno recitare e avventure imprevedibili.

L’ultimo appuntamento rientra nel programma del Festival Essenziale/Presente 2026, la manifestazione culturale e di comunità che anche quest’anno animerà la città con incontri, spettacoli e iniziative.

Gli incontri si svolgono al Bla e sono organizzati dalla Biblioteca Paolo Monelli insieme alla ludoteca Barone Rosso e all’archivio storico.

L’iniziativa conferma l’impegno del Comune di Fiorano Modenese nel promuovere la lettura, l’ascolto e l’incontro con gli autori fin dalla prima infanzia, offrendo alle famiglie occasioni di scoperta e partecipazione culturale.

Per informazioni: 0536 833403.