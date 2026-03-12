Al via a Reggiolo la 24ª edizione di Roccaciocc

Una domenica all’insegna della dolcezza e della tradizione. Domenica 15 marzo 2026, il centro storico di Reggiolo si trasforma in una vera e propria capitale del cacao con il ritorno di Roccaciocc, giunta alla sua 24ª edizione. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Reggiolo APS con il patrocinio del Comune di Reggiolo, e il sostegno di diversi partner, fra cui la Protezione Civile Reggiolo, Croce Rossa Italiana e diverse realtà locali, promette un palinsesto ricchissimo che abbraccia gastronomia, sport, cultura e intrattenimento per tutte le età.

IL CUORE DELL’EVENTO: IL CIOCCOLATO E LA GARA DELLE TORTE

Protagonista indiscusso sarà il cioccolato, celebrato dalle Bancarelle dei Mastri Cioccolatai. Uno dei momenti più attesi è la Gara delle torte di Cioccolato, una competizione amatoriale aperta a non professionisti che si terrà alle ore 15:30 presso la tensostruttura adiacente alla Rocca. Info 335 5765300.

Regolamento : la partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente a non aspiranti pasticceri, che dovranno presentare dolci da forno realizzati in casa, con il cioccolato come ingrediente principe.

Consegna : entro le ore 15.00 presso la tensostruttura della Rocca.

: entro le ore 15.00 presso la tensostruttura della Rocca. Giuria d’eccezione : le creazioni saranno valutate da Loredana Lunetto , docente di pasticceria e Cake Design.

: le creazioni saranno valutate da , docente di pasticceria e Cake Design. Premi e Solidarietà: oltre ai premi offerti da Mag Travel (Smart Box), Bortesi Calzature (buono) e CreAttivity studio (servizio fotografico), l’Associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla ODV assegnerà un premio speciale alla creatività.

GASTRONOMIA E TRADIZIONE

In Piazza Martiri, il punto ristoro della Pro Loco offrirà un menù tipico con lasagne, riso alla pilota, grigliata, panini con salsiccia, patatine fritte e l’insolita proposta delle tagliatelle al cacao. Non mancheranno gnocco fritto con prosciutto, a cura di AVIS, ciccioli, salsiccia fresca e il pane cotto nel forno a legna (anche in versione al cioccolato).

UN PROGRAMMA PER TUTTA LA FAMIGLIA

La giornata non sarà dedicata solo al cibo.

Alle ore 11:00, davanti al Teatro Rinaldi, la Società Ciclistica Reggiolese ASD presenterà la stagione 2026 con i giovanissimi ciclisti e i cicloamatori iscritti. Nel pomeriggio: alle ore 15:00 esibizione “Tempo Danza 40 Anni Insieme”; alle ore 17:00 la spettacolare performance degli “Scultori pazzi” pronti a creare una vera pioggia di cioccolato.

In via Matteotti saranno disponibili i giochi in legno “Woodgames 2018”, mentre per i più piccoli ci sarà la “Pianura degli animali” con lama, pony e asinelli.

Tutto il giorno ci sarà musica e animazione con gli Sballati del Rock and Roll in “Cacao Meravigliao” e laboratori di biscotti.

Per le vie del centro: Mercato Alta Qualità “Terra dei Gonzaga” e mercatino di prodotti tipici, arte e ingegno.

CULTURA E TERRITORIO

Per chi desidera riscoprire il patrimonio locale, a Palazzo Sartoretti si visita la Mostra “Paesaggio Plurale” aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. E ci saranno tour guidati alla scoperta di Reggiolo dalle 10 alle 12 (su prenotazione ai numeri 0522 213713 o 329 2105972).

INFO UTILI

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 22 marzo.

Contatti: 335 5765300 (per info gara torte).

