Torna anche a Correggio la Fiera di San Giuseppe

È primavera, e a Correggio arriva con qualche giorno di anticipo. In particolare Sabato 14 e domenica 15 marzo ritorna il tradizionale appuntamento primaverile con la Fiera di San Giuseppe, con i suoi prodotti tipici, e la 34esima edizione di “Correggio in fiore”, realizzato in collaborazione con Pro Loco Correggio, manifestazione collaterale che si terrà in questa edizione in entrambi i giorni della manifestazione, il mercatino della lavanda, i prodotti tipici dalle regioni italiane in piazza Garibaldi e, nella giornata di domenica, il desk con la presentazione del concorso “Clicca sul cuore”, il gioco a premi che partirà ad aprile in collaborazione con i commercianti del centro storico.
Si tratta della prima fiera dell’anno a Correggio, come sempre all’insegna dei colori, grazie al mercatino della lavanda, alle varie esposizioni di prodotti enogastronomici e alle tante sorprese che attendono i visitatori nei due giorni di fiera che si completano, come di consueto, con un programma molto ricco di proposte e di eventi culturali e commerciali.
A inaugurare il tutto, sabato alle ore 16, sarà la musica della banda di Correggio.
“Si tratta della nostra manifestazione più caratteristica – ha dichiarato l’assessore alle attività produttive, commercio e centro storico Francesca Salsi – in grado di coinvolgere tutta la nostra città, sia per quanto riguarda il volontariato sia per quello che concerne le attività commerciali. Un momento di festa ma anche di comunità, che consegna ai visitatori il nostro splendido centro storico, la nostra tradizione e tutte le opportunità date dalle nostre attività. Vi aspettiamo per festeggiare insieme”
IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato 14 Marzo
Corso Mazzini (da Porta Reggio a Porta Modena)
9.00 – 18.30
34ª edizione di Correggio in Fiore
Mostra mercato di fiori, piante, arredo e attrezzature da giardinaggio
Corso Mazzini
9.00 – 18.30
Colori e profumi di lavanda
Mercatino tematico
Piazza Garibaldi
9.00 – 18.30
La piazza dei sapori d’Italia
Specialità gastronomiche delle regioni italiane
Piazzale Carducci
10.00 – 18.30
Esposizione automobili e moto
Via Antonioli
10.00 – 12.30 e 16.00 – 19.00
Ability Temporary Store
Spazio espositivo a cura delle associazioni di volontariato speciale
Torre Civica
15.30 – 18.30
Apertura al pubblico
Museo “Il Correggio” – Gallerie espositive
15.30 – 18.30
Contrappunto in Nero
Dialogo fotografico tra Vasco Ascolini e Tiziano Ghidorsi
Inaugurazione mostra
Di fronte al Municipio
16.00
Esibizione della Banda cittadina “L. Asioli”
Corso Mazzini – Porta Modena
10.00 – 12.00 e 14.00 – 18.30
Cantine, latterie, specialità casearie e prodotti del territorio
Corso Mazzini – Porta Modena
10.00 – 18.30
Intreccio e natura, il futuro della tradizione
Cestai e Cestaie Italiani
Teatro Asioli
20.30
Al dréza gob
Commedia dialettale della Compagnia dal Surbet
Museo Fondazione Lugli
Chiunque desideri visitare il museo è pregato di contattare il numero 349 2205449
Domenica 15 Marzo
Viale Cottafavi
8.00 – 18.00
Fiera-mercato
Corso Mazzini (da Porta Reggio a Porta Modena)
9.00 – 18.30
34ª edizione di Correggio in Fiore
Mostra mercato di fiori, piante, arredo e attrezzature da giardinaggio
Corso Mazzini
9.00 – 18.30
Colori e profumi di lavanda
Mercatino tematico
Piazza Garibaldi
9.00 – 18.30
La piazza dei sapori d’Italia
Prodotti tipici delle regioni italiane
Corso Cavour
9.00 – 18.30
Le associazioni di volontariato: un valore per il territorio
Corso Cavour
9.00 – 18.30
Mercatino degli artisti dell’ingegno
Piazzale Carducci
10.00 – 18.30
Esposizione automobili, moto e attrezzature da giardino
Corso Cavour – Struttura CRI
12.00
Inaugurazione di una nuova auto infermieristica e di un nuovo mezzo allestito come ludoteca di emergenza
Corso Mazzini
10.30 – 12.30
15.30 – 17.30
La scusèta – antico gioco delle uova
Torre Civica
10.00 – 12.30
15.30 – 18.30
Apertura al pubblico
Museo “Il Correggio”
16.00
Parole d’argilla
Finissage della mostra “Amori di luce e tenebra”
a cura di Antonella Panini
Sala Conferenze di Palazzo Principi
11.00
“Ci vado in bici – Il bike to work a Correggio”
Corso Mazzini – Porta Modena
10.00 – 18.30
Intreccio e natura, il futuro della tradizione
Cestai e Cestaie Italiani
Museo “Il Correggio” – Gallerie espositive
10.00 – 12.30
15.30 – 18.30
Contrappunto in Nero
Dialogo fotografico tra Vasco Ascolini e Tiziano Ghidorsi
Corso Mazzini – Porta Modena
10.00 – 12.00
14.00 – 18.30
Cantine, latterie, specialità casearie e prodotti del territorio
Museo Fondazione Lugli
Per visitare il museo contattare il numero 349 2205449
Gastronomia
Piazzale Carducci
Venerdì 13 – Sabato 14 – Domenica 15 marzo
16.00 – 22.00
Stand gastronomico e gnocco fritto a cura delle associazioni sportive
Piazza San Quirino
Giardino delle Delizie
Sabato 14 marzo
15.00 – 24.00
Domenica 15 marzo
10.00 – 21.00
TABARAMA – Food & Drinks
In collaborazione con Caffè Politeama e Tabarein