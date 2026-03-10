HomeBassa reggianaTorna anche a Correggio la Fiera di San Giuseppe





Torna anche a Correggio la Fiera di San Giuseppe

Bassa reggianaCorreggio
Tempo di lettura 3 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

È primavera, e a Correggio arriva con qualche giorno di anticipo. In particolare Sabato 14 e domenica 15 marzo ritorna il tradizionale appuntamento primaverile con la Fiera di San Giuseppe, con i suoi prodotti tipici, e la 34esima edizione di Correggio in fiore, realizzato in collaborazione con Pro Loco Correggio, manifestazione collaterale che si terrà in questa edizione in entrambi i giorni della manifestazione, il mercatino della lavanda, i prodotti tipici dalle regioni italiane in piazza Garibaldi e, nella giornata di domenica, il desk con la presentazione del concorso “Clicca sul cuore”, il gioco a premi che partirà ad aprile in collaborazione con i commercianti del centro storico.

Si tratta della prima fiera dell’anno a Correggio, come sempre all’insegna dei colori, grazie al mercatino della lavanda, alle varie esposizioni di prodotti enogastronomici e alle tante sorprese che attendono i visitatori nei due giorni di fiera che si completano, come di consueto, con un programma molto ricco di proposte e di eventi culturali e commerciali.

A inaugurare il tutto, sabato alle ore 16, sarà la musica della banda di Correggio.

“Si tratta della nostra manifestazione più caratteristica – ha dichiarato l’assessore alle attività produttive, commercio e centro storico Francesca Salsi – in grado di coinvolgere tutta la nostra città, sia per quanto riguarda il volontariato sia per quello che concerne le attività commerciali. Un momento di festa ma anche di comunità, che consegna ai visitatori il nostro splendido centro storico, la nostra tradizione e tutte le opportunità date dalle nostre attività. Vi aspettiamo per festeggiare insieme”

 

 

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Sabato 14 Marzo

Corso Mazzini (da Porta Reggio a Porta Modena)
9.00 – 18.30
34ª edizione di Correggio in Fiore
Mostra mercato di fiori, piante, arredo e attrezzature da giardinaggio

Corso Mazzini
9.00 – 18.30
Colori e profumi di lavanda
Mercatino tematico

Piazza Garibaldi
9.00 – 18.30
La piazza dei sapori d’Italia
Specialità gastronomiche delle regioni italiane

Piazzale Carducci
10.00 – 18.30
Esposizione automobili e moto

Via Antonioli
10.00 – 12.30 e 16.00 – 19.00
Ability Temporary Store
Spazio espositivo a cura delle associazioni di volontariato speciale

Torre Civica
15.30 – 18.30
Apertura al pubblico

Museo “Il Correggio” – Gallerie espositive
15.30 – 18.30
Contrappunto in Nero
Dialogo fotografico tra Vasco Ascolini e Tiziano Ghidorsi
Inaugurazione mostra

Di fronte al Municipio
16.00
Esibizione della Banda cittadina “L. Asioli”

Corso Mazzini – Porta Modena
10.00 – 12.00 e 14.00 – 18.30
Cantine, latterie, specialità casearie e prodotti del territorio

Corso Mazzini – Porta Modena
10.00 – 18.30
Intreccio e natura, il futuro della tradizione
Cestai e Cestaie Italiani

Teatro Asioli
20.30
Al dréza gob
Commedia dialettale della Compagnia dal Surbet

Museo Fondazione Lugli
Chiunque desideri visitare il museo è pregato di contattare il numero 349 2205449

Domenica 15 Marzo

Viale Cottafavi
8.00 – 18.00
Fiera-mercato

Corso Mazzini (da Porta Reggio a Porta Modena)
9.00 – 18.30
34ª edizione di Correggio in Fiore
Mostra mercato di fiori, piante, arredo e attrezzature da giardinaggio

Corso Mazzini
9.00 – 18.30
Colori e profumi di lavanda
Mercatino tematico

Piazza Garibaldi
9.00 – 18.30
La piazza dei sapori d’Italia
Prodotti tipici delle regioni italiane

Corso Cavour
9.00 – 18.30
Le associazioni di volontariato: un valore per il territorio

Corso Cavour
9.00 – 18.30
Mercatino degli artisti dell’ingegno

Piazzale Carducci
10.00 – 18.30
Esposizione automobili, moto e attrezzature da giardino

Corso Cavour – Struttura CRI
12.00
Inaugurazione di una nuova auto infermieristica e di un nuovo mezzo allestito come ludoteca di emergenza

Corso Mazzini
10.30 – 12.30
15.30 – 17.30
La scusèta – antico gioco delle uova

Torre Civica
10.00 – 12.30
15.30 – 18.30
Apertura al pubblico

Museo “Il Correggio”
16.00
Parole d’argilla
Finissage della mostra “Amori di luce e tenebra”
a cura di Antonella Panini

Sala Conferenze di Palazzo Principi
11.00
“Ci vado in bici – Il bike to work a Correggio”

Corso Mazzini – Porta Modena
10.00 – 18.30
Intreccio e natura, il futuro della tradizione
Cestai e Cestaie Italiani

Museo “Il Correggio” – Gallerie espositive
10.00 – 12.30
15.30 – 18.30
Contrappunto in Nero
Dialogo fotografico tra Vasco Ascolini e Tiziano Ghidorsi

Corso Mazzini – Porta Modena
10.00 – 12.00
14.00 – 18.30
Cantine, latterie, specialità casearie e prodotti del territorio

Museo Fondazione Lugli
Per visitare il museo contattare il numero 349 2205449

Gastronomia

Piazzale Carducci
Venerdì 13 – Sabato 14 – Domenica 15 marzo
16.00 – 22.00
Stand gastronomico e gnocco fritto a cura delle associazioni sportive

Piazza San Quirino

Giardino delle Delizie

 Sabato 14 marzo
15.00 – 24.00

 Domenica 15 marzo
10.00 – 21.00

TABARAMA – Food & Drinks
In collaborazione con Caffè Politeama e Tabarein

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie