Scontro auto-camion a Boretto, grave un uomo

Grave incidente stradale questo pomeriggio poco prima delle 15:00 sulla variante Cispadana – SP62R nel comune di Boretto. Il sinistro ha visto coinvolto un mezzo pesante ed un’autovettura. Il conducente di quest’ultima, un uomo di 74 anni, è rimasto intrappolato nell’abitacolo; per liberarlo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Guastalla. Il ferito, affidato ai sanitari inviati dal 118, è poi stato elitrasportato in codice di massima gravità all’ospedale di Parma. Sul posto Polizia Stradale.