Medicina, al via gli interventi di miglioramento dei contenitori per la raccolta dell’organico

A partire da lunedì 9 marzo, Hera inizierà progressivamente un intervento di miglioramento sui 104 contenitori dedicati alla raccolta dell’organico presenti sul territorio del Comune di Medicina.

L’azione sarà svolta in modo graduale, con la sostituzione e il posizionamento di cinque contenitori alla volta, così da garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo eventuali disagi per i cittadini.

I contenitori saranno analoghi a quelli già utilizzati dalla cittadinanza, ma dotati di alcune soluzioni tecniche che ne migliorano l’efficacia e l’efficienza. In particolare, sarà sostituito il meccanismo a leva che consente l’apertura del coperchio, verrà migliorato il sistema di apertura azionato dal pedale e saranno ulteriormente sigillate le giunture tra la parte esterna e quella interna, con l’obiettivo di prevenire eventuali fuoriuscite di liquidi e migliorare le condizioni igieniche.

«Questi interventi rappresentano un passo concreto per rendere il servizio di raccolta dell’organico ancora più efficiente e funzionale, come annunciato dal Gestore nell’assemblea pubblica di dicembre – dichiara L’Assessore all’Ambiente Massimo Bonetti –. La raccolta differenziata è un elemento centrale delle politiche ambientali del Comune di Medicina: il miglioramento della qualità del servizio e il contributo dei cittadini è fondamentale per consolidare i risultati raggiunti. Migliorare la qualità e la funzionalità dei contenitori significa facilitare il corretto conferimento dei rifiuti e garantire maggiore decoro e pulizia negli spazi pubblici».