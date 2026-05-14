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Due arresti per tentato furto aggravato in una società del bolognese

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I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato due ventenni, entrambi disoccupati, per tentato furto aggravato

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Alle prime luci dell’alba del 12 maggio, un dipendente di una società sita nel bolognese, tramite il 112 NUE ha allertato i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna in quanto a seguito dell’attivazione dell’antifurto ha visto tramite le telecamere di videosorveglianza due persone all’interno degli uffici.

I militari, giunti tempestivamente sul luogo, rintracciavano subito un uomo in strada, che veniva immediatamente bloccato mentre era intento a nascondere un monitor e una tastiera per pc nei pressi di alcuni cassonetti della spazzatura. Successivamente i Carabinieri, insieme al personale della vigilanza privata, ispezionavano i locali dell’azienda, constatando come diversi uffici fossero stati messi a soqquadro e mancassero alcuni computer, telefoni e materiale elettronico, tra cui tastiere e cavetteria varia.

Nel cortile, completamente al buio, i Carabinieri trovavano un secondo soggetto, che alla vista dei militari aveva tentato di nascondersi dietro un mezzo parcheggiato, venendo però ugualmente sorpreso e bloccato. Accanto a lui, veniva rinvenuta una busta contenente alcuni buoni pasto della ditta e un cacciavite e, poco distante, anche un carrello della spesa con all’interno il materiale elettronico risultato mancante.

All’esito del sopralluogo, i Carabinieri accertavano che i due si erano introdotti all’interno attraverso l’effrazione della porta d’ingresso, facendo così scattare l’allarme sonoro. L’intera refurtiva, del valore stimato di circa 1000 euro, è stata recuperata e restituita al proprietario. I due soggetti, compiutamente identificati, sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’A.G. felsinea. Al termine dell’udienza con rito direttissimo gli arresti venivano convalidati e veniva disposta per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella città metropolitana di Bologna e obbligo di permanenza presso il proprio domicilio nell’arco notturno.

















Redazione 1

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