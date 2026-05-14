Carenze igienico-sanitarie all’interno della cucina: sanzionato il titolare di un bar del distretto

I carabinieri del N.A.S. di Parma hanno recentemente svolto una serie di controlli finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla verifica del rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza alimentare. Nel corso delle attività ispettive sono state accertate irregolarità igienico-sanitarie che hanno comportato la contestazione di sanzioni.

Nell’area del distretto ceramico, i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità, con il supporto dell’Arma territoriale competente, hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un bar, al cui titolare sono state contestate sanzioni amministrative per complessivi 3.000 euro.

Nel corso del controllo sono state infatti rilevate carenze igienico-sanitarie all’interno della cucina, caratterizzata dalla presenza di tracce diffuse di sporco e ragnatele, nonché l’omessa applicazione delle procedure aziendali di autocontrollo relative al monitoraggio degli agenti infestanti, accertata attraverso la mancanza delle trappole e delle esche per roditori previste nella planimetria del locale.