Il Maggio Fioranese celebra la XXV edizione

Il Maggio Fioranese si prepara a tornare protagonista della vita cittadina con un’edizione speciale, in occasione della 25° edizione. Quattro settimane di eventi, spettacoli, cultura, musica e tradizione animeranno il centro di Fiorano Modenese, dall’8 maggio al 1° giugno 2026, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più attesi del territorio.

Tra gli eventi già annunciati figurano il concerto di Enzo Avitabile e quello dei Rio, prima data nazionale dopo la reunion della band, oltre al ritorno di Mirko Casadei PoPular Folk Orchestra con Bandabardò e agli appuntamenti ormai tradizionali con la serata Zelig, che quest’anno vedrà la presenza di Paolo Cevoli, la danza, il Quarantenna1 Festival e Andam a Vegg.

Gli eventi si terranno in piazza Ciro Menotti e saranno tutti ad ingresso libero.

Una programmazione ricca e variegata che comprende concerti, mercatini, enogastronomia, la Festa del Busilen, esibizioni delle scuole di ballo con danze latino-americane e numerose iniziative pensate per offrire un intrattenimento diffuso e coinvolgente.

Tra le novità più attese “Napoli a Passeggio”, tre giornate dedicate alla tradizione gastronomica e musicale napoletana, curate da un pool di ristoratori partenopei. Gli chef proporranno, nella piazza centrale, piatti tipici della cucina napoletana accompagnati da momenti di spettacolo e intrattenimento ispirati alla cultura e alla musica di Napoli: un’esperienza gastronomica di qualità pensata per sorprendere e coinvolgere il pubblico.

Promosso dal Comitato Fiorano in Festa, con il sostegno del Comune di Fiorano Modenese, e la collaborazione di Gp Eventi, il Maggio Fioranese rappresenta non solo un grande evento culturale, ma anche un’importante occasione di collaborazione tra gli organizzatori della manifestazione, imprese e realtà del territorio.

Sono aperte le adesioni per espositori e operatori dei mercatini, che animeranno le vie del centro durante le settimane della manifestazione, contribuendo a creare un percorso attrattivo tra artigianato, prodotti tipici e proposte creative. E la ricerca di addetti alle vendite per l’evento “Napoli a Passeggio”, che si terrà nelle giornate del 8,9 e 10 maggio.

Per informazioni ed eventuale richiesta di partecipazione scrivere a: maggiofioranese@gmail.com

«Il Maggio Fioranese è la festa di tutta la comunità e la 25° edizione rappresenta un traguardo importante per Fiorano Modenese. In questi anni la manifestazione è cresciuta grazie all’impegno dei volontari e alla partecipazione delle tante realtà del territorio.

Per questa edizione speciale abbiamo voluto costruire un programma capace di unire musica, tradizione e momenti di convivialità, valorizzando il centro del paese e creando occasioni di incontro per tutte le generazioni.

Invitiamo espositori, attività e imprese a partecipare a questa grande festa della comunità: il Maggio Fioranese è in grado di agire come un linguaggio che unisce le persone, facendole sentire parte di un unico sentire evocando vissuti comuni rendendo ancora più viva e dinamica la nostra città», dichiara Roberta Pè, presidente del Comitato Fiorano in Festa