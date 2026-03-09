A Guastalla nei prossimi giorni

Il palcoscenico del Teatro Ruggero Ruggeri si prepara ad accogliere un racconto intenso e necessario. Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 21:00, farà tappa a Guastalla lo spettacolo di teatro e danza “DOWN – La forza di un amore”, una produzione firmata dal Collettivo Clochart che affronta con delicatezza e potenza visiva il tema della disabilità e dei sentimenti. L’appuntamento è inserito nell’ambito della rassegna “Marzo al femminile 2026”.

OLTRE IL PREGIUDIZIO

L’opera non si limita a narrare una condizione, ma esplora l’universalità dei legami affettivi. Attraverso una narrazione che fonde teatro e danza, lo spettacolo scava nelle emozioni umane, dimostrando come l’amore sia una forza capace di superare i limiti imposti dalle convenzioni sociali e dalla biologia.

La storia narra della paura di una madre di mettere al mondo una figlia con la Sindrome di Down, e del coraggio di una figlia di affrontare le paure a cui la vita la sottopone.

Down non è solo una storia di paura e coraggio ma è anche una storia d’amore, fatta di pazienza e di ascolto dove la bellezza giace nelle carezze e nei silenzi.

Lo spettatore si troverà dentro le mura di una casa, forse di molte case, dove al suo interno si celano le nostre fragilità e vederle, forse, ci può aiutare a trovare il coraggio di prendersene cura, senza giudizi e rifiuto alcuno.

La regia e la drammaturgia sono affidate a Michele Comite, che ha costruito un percorso narrativo capace di emozionare e far riflettere senza mai cadere nel pietismo. Fondamentale l’apporto del linguaggio del corpo, curato dalla coreografa Hillary Anghileri, che trasforma il movimento in una forma di comunicazione pura e immediata. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva sono le musiche originali di Daniela Savoldi, le cui sonorità accompagnano lo spettatore in un viaggio introspettivo profondo, con la partecipazione di Giorgia Benassi.

Il Collettivo Clochart si conferma una realtà d’eccellenza nel panorama del teatro sociale, capace di portare alla luce tematiche spesso ai margini del dibattito pubblico. La scelta di offrire lo spettacolo con ingresso libero sottolinea la volontà di rendere la cultura e il messaggio di inclusione accessibili a tutta la cittadinanza.

Info: Tel. 0522 839761 / 0522 839756; e-mail: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it

ALL’EMPORIO SOLIDALE DI GUASTALLA TORNA “UN POMERIGGIO IN COMPAGNIA”

Non solo un aiuto concreto per la spesa, ma un vero e proprio “motore” di relazioni umane. L’Emporio Solidale di Guastalla prosegue con il suo atteso appuntamento settimanale: domani, martedì 10 marzo, torna “Un pomeriggio in compagnia”, l’iniziativa nata per trasformare gli spazi dell’Emporio in un salotto aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa, a partecipazione gratuita, si propone come un presidio contro l’isolamento sociale, invitando i cittadini di tutte le età a trascorrere qualche ora in un ambiente accogliente e informale. Il programma del pomeriggio non segue schemi rigidi, ma punta sulla semplicità: un caffè in compagnia, quattro chiacchiere e lo scambio di passioni comuni.

Particolare attenzione è rivolta alle attività manuali e al bricolage: l’incontro è infatti l’occasione perfetta per chi vuole imparare o perfezionare l’arte dell’uncinetto e della maglia, grazie alla condivisione di trucchi e segreti tra i partecipanti.

“L’Emporio si conferma così un punto di riferimento fondamentale per il territorio – spiegano i volontari che operano nell’emporio -, “non solo per il sostegno materiale, ma come centro di aggregazione capace di rafforzare i legami comunitari e la solidarietà sociale.”

Per info: tel. 0522/824135 – cell. 371/4191610 – www.emporiosolidaleguastalla.it

ESSERE GENITORI TRA SFIDE ED EMOZIONI: ARRIVA IL NUOVO PERCORSO “CIRCLE OF SECURITY-P”

Al via da domani 10 marzo un ciclo di 8 incontri gratuiti presso il Centro per le Famiglie della Bassa Reggiana per sostenere la relazione tra genitori e figli nella fascia 0-6 anni

Cosa manda in crisi un genitore nella relazione con i figli? In cosa ci si sente inadeguati? Come accogliere le emozioni che manifestano i bambini? Come restare figure autorevoli pur rimanendo affettuosi? Sono queste alcune delle domande a cui cercherà di dare risposta il nuovo percorso Circle of Security (COS-P), un’iniziativa dedicata ai genitori di bambini e bambine di età compresa tra 0 e 6 anni, che prenderà il via domani presso la sede del Centro per le Famiglie.

Il progetto, promosso dall’Azienda Servizi Bassa Reggiana, si focalizza sulla costruzione di un legame sicuro, offrendo ai partecipanti strumenti concreti per decodificare i bisogni dei più piccoli e gestire le complessità emotive che caratterizzano i primi anni di vita.

Il percorso sarà guidato dalla Dott.ssa Giulia Barbi, psicologa e psicoterapeuta specializzata in neuropsicologia dello sviluppo. Attraverso il protocollo internazionale “Circle of Security”, i genitori verranno accompagnati in un viaggio riflessivo sulla propria funzione educativa, imparando a bilanciare il sostegno all’esplorazione dei figli con la capacità di essere un “porto sicuro” nei momenti di difficoltà.

Il ciclo prevede 8 incontri a cadenza settimanale, ogni martedì alle ore 18:30 presso la sede di via Mascagni 13 a Novellara. Dopo i primi quattro appuntamenti di marzo (10, 17, 24 e 31), il percorso riprenderà dopo la sosta pasquale per concludersi il 5 maggio.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. L’iscrizione è pertanto obbligatoria e viene richiesta una frequenza stabile a tutti gli incontri previsti dal calendario.

Per maggiori informazioni e per l’iscrizione, contattare il Centro per le Famiglie ai seguenti recapiti: 335 1415137; centrofamiglie@asbr.it – www.asbr.it

SCOCCA LA SCINTILLA TRA GLI SCAFFALI: ARRIVA LO “SPEED DATE LETTERARIO”

4 minuti per innamorarsi di un libro: l’appuntamento è per domani, martedì 10 marzo

Dimenticate le app di dating e i lunghi corteggiamenti: a Guastalla l’amore scatta in soli 240 secondi, e il protagonista non è un partner in carne ed ossa, bensì un libro.

DOMANI, martedì 10 marzo 2026, alle ore 21:00, la Biblioteca Comunale si trasformerà in un originale set di “speed dating”. La sfida è tanto semplice quanto audace: ogni partecipante avrà 4 minuti di tempo per raccontare il proprio “libro del cuore” a un altro lettore, cercando di trasmettere l’emozione, il colpo di fulmine o la riflessione profonda che quelle pagine hanno saputo suscitare.

COME FUNZIONA IL GIOCO

Seduti a coppie, ognuno avrà 4 minuti per raccontare il proprio libro. Allo scadere del tempo si cambia posto e si ricomincia con un nuovo interlocutore. L’obiettivo non è solo condividere una passione, ma lasciarsi contagiare dalle storie degli altri, scoprendo titoli inaspettati e autori sconosciuti attraverso gli occhi di chi li ha amati davvero.

UN MODO NUOVO DI FARE COMUNITÀ

L’iniziativa nasce per rompere il silenzio solitamente associato ai luoghi di lettura e trasformare la biblioteca in un centro vibrante di scambio umano. Non serve essere critici letterari: basta il desiderio di raccontarsi e la curiosità di ascoltare.

“Il libro del cuore dice molto di chi siamo. Metterlo in comune in pochi minuti è un esercizio di sintesi emotiva che promette sorrisi e grandi scoperte”.

Martedì 10 marzo 2026 – ore 21:00 presso Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini piazza Garibaldi 1 – Guastalla – Ingresso libero – Prenotazione obbligatoria (posti limitati)

Info e prenotazioni tel. 0522/839755; biblioteca@comune.guastalla.re.it

CAMBIO IN CARTELLONE PER LA STAGIONE TEATRALE DEL RUGGERI

Per motivi indipendenti dalla volontà del Teatro, l’appuntamento del 16 marzo con Raoul Bova ne ‘Il nuotatore di Auschwitz’, è stato cancellato. A sostituire l’appuntamento in cartellone sarà un evento di grande spessore artistico: martedì 28 aprile 2026, alle ore 21.00, il palcoscenico ospiterà Alessandro Preziosi in “Le Confessioni di Sant’Agostino”.

LO SPETTACOLO: UN VIAGGIO TRA RAGIONE E SENTIMENTO

Alessandro Preziosi dà voce e corpo a una delle figure più complesse e affascinanti della storia del pensiero occidentale. Non un semplice reading, ma un vero e proprio recital multimediale prodotto da Pato s.r.l., capace di unire il rigore della filosofia alla “vibrante spontaneità emotiva” dell’uomo Agostino.

Info e biglietteria: Tel. 0522 839761 / 0522 839756; e-mail: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it