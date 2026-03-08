Rintracciato a Reggio Emilia un 49enne condannato per violenza sessuale

Nel pomeriggio di giovedì 5 marzo scorso personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia ha tratto in arresto un uomo risultato essere destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso, il giorno precedente, dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Napoli.
Si tratta di un 49enne italiano di origini campane, il quale risulta essere stato condannato in via definitiva a scontare la pena della reclusione di tre anni e 10 mesi per una violenza sessuale commessa nel 2020 in provincia di Caserta ai danni di minore.
Rintracciato qui a Reggio Emilia durante un consueto servizio di controllo del territorio, il 49enne è stato immediatamente arrestato ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia in esecuzione del predetto provvedimento.