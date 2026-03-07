Modena: pattugliamenti della Polizia di Stato nell’area della “movida”

Nella serata di ieri, fino a tarda notte, la Polizia di Stato, con il concorso della Polizia Locale, ha effettuato controlli del territorio, disposti dal Questore di Modena Lucio Pennella, nelle aree della cosiddetta “movida”, ove sono concentrati gli esercizi pubblici e commerciali e dove maggiore è l’affluenza delle persone per svago e divertimento, al fine di prevenire e contrastare il crimine diffuso e permettere così la fruizione, in sicurezza, dei luoghi di aggregazione.

Il dispositivo ha assicurato pattugliamenti, principalmente appiedati nel centro storico, con particolare attenzione a via Gallucci, via Scarpa, via Taglio, piazza Pomposa, piazza Mazzini, piazza Matteotti e aree limitrofe.

Attente verifiche, estese agli avventori, anche ad alcuni esercizi pubblici e di vicinato.

Nel complesso, sono state 92 le persone identificate, di cui 36 cittadini stranieri.