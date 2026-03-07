Borse di studio del Comune di Fiorano: verranno premiati 30 studenti meritevoli

Lunedì 9 marzo 2026, alle ore 18.30, presso Casa Corsini (via Statale, 83 Spezzano), si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e universitari di Fiorano Modenese che si sono distinti per i loro meriti scolastici.

Saranno presenti il sindaco Marco Biagini, la Giunta e i consiglieri che premieranno i 30 ragazzi e ragazze selezionati, con un contributo di 500 euro (gli studenti delle scuole superiori) e di 1000 euro (gli universitari).

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale da sempre impegnata nel sostenere il diritto all’istruzione e promuovere l’eccellenza scolastica e accademica, come stabilito dalla legge L.R. 26/2001 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita”.

L’invito a partecipare all’evento è aperto a tutta la comunità di Fiorano Modenese, affinché possa partecipare numerosa a questa significativa cerimonia, condividendo la gioia dei vincitori e contribuendo al sostegno della crescita educativa delle giovani generazioni.

Attraverso le borse di studio Il Comune di Fiorano Modenese si impegna nel sostenere il talento locale e incoraggia gli studenti ad eccellere nel loro percorso educativo.