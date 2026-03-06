Incendio a Castelvetro, interessata la copertura di un’abitazione

I Vigili del Fuoco di Modena sono impegnati dalle ore 14.00 di oggi per un incendio che ha interessato la copertura di un’abitazione in via Nizzola a Castelvetro di Modena. Il rogo ha coinvolto un tetto ventilato in legno, tipologia costruttiva che richiede un intervento particolarmente accurato per evitare che le fiamme si propaghino all’interno delle intercapedini della struttura.

Per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, la Sala Operativa 115 ha disposto l’invio immediato di diverse squadre: APS (Autopompa Serbatoio) provenienti dai distaccamenti di Sassuolo e Vignola; Autoscala inviata dalla sede Centrale di Modena per operare dall’alto. Presente il Funzionario di servizio della Sede Centrale per il coordinamento delle operazioni tecniche.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti a scopo precauzionale i sanitari del 118 e pattuglie della Polizia Locale per la gestione della viabilità e il supporto alle operazioni.

Al momento le operazioni di smantellamento delle parti bruciate e la successiva bonifica sono ancora in corso. Fortunatamente, non si registrano feriti o persone coinvolte dalle esalazioni. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.