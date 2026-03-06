Al via la seconda fase dei lavori di ricostruzione della SS64 – Porrettana nei pressi del ponte dell’Oggiola a Marzabotto

Sarà avviato lunedì 9 marzo il secondo stralcio dei lavori di ricostruzione post-alluvione della strada statale 64 “Porrettana” nei pressi del ponte dell’Oggiola a Marzabotto, nella Città Metropolitana di Bologna.

Il piano dei lavori, come precedentemente condiviso e concordato in un incontro in Prefettura, prevede nel complesso gli interventi per la mitigazione del rischio frane a monte della statale e il rifacimento di alcuni elementi del ponte a valle.

Durante la seconda fase dei lavori, che avrà una durata di circa 2 mesi, oltre che completare gli interventi a monte saranno eseguiti gli interventi di rifacimento di alcuni elementi del ponte a valle.

Da lunedì lungo il tratto sarà attivo il senso unico alternato regolato da movieri, durante le ore di punta e nelle giornate di sabato e domenica, e da semaforo durante gli altri orari e nei giorni infrasettimanali.

Il transito sarà sempre consentito al trasporto pubblico locale, ai mezzi di soccorso ed emergenza, oltre ad eventuali deroghe per specifiche esigenze.

Il piano degli interventi prevede anche l’installazione, nei punti strategici, di apposita cartellonistica di preavviso all’utenza delle modifiche alla viabilità.