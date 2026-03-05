Un vento blu di storie unisce Castelnovo di Sotto

Cuore pulsante della serata sono stati i 295 bambini partecipanti: ascoltatori curiosi e attenti, capaci di riempire scuole e biblioteca di silenzi intensi, sorrisi e meraviglia. Con i loro occhi spalancati hanno dato senso a ogni pagina letta.

Accanto a loro, 58 volontari lettori (veri motori dell’iniziativa) hanno donato tempo, voce e presenza, trasformando ogni racconto in un gesto di cura. Grazie a loro, al coordinamento della Biblioteca e alle scuole del territorio (Scuola Primaria, Scuola dell’Infanzia Comunale Girasole-Palomar, Nido e Scuola dell’Infanzia Villa Gaia, Nido Rodari e CEP), sono stati attivati 15 punti lettura, diventati spazi vivi di incontro e ascolto.

Il blu, colore guida dell’edizione, ha accompagnato un’esperienza intensa e partecipata, dove la lettura ad alta voce si è fatta ponte tra generazioni.