Verso il prossimo passo, insieme: l’Alma Mater consegna gli Alumni Awards 2025 e i Premi di laurea al merito

Si terrà venerdì 6 marzo alle 17.30, nell’Aula Magna di Santa Lucia (Via Castiglione 36, Bologna), “Verso il prossimo passo, insieme”, la cerimonia di consegna degli Alumni Awards 2025 e dei Premi di laurea al merito dedicata a laureate e laureati di ieri e di oggi. Un momento di incontro e condivisione tra chi ha appena concluso il proprio percorso universitario e chi, partendo proprio dagli studi svolti, ha già attraversato scelte, cambiamenti, successi.

L’evento – organizzato in collaborazione con l’Associazione Almae Matris Alumni e riservato a familiari, amiche e amici delle persone premiate – sarà aperto dai saluti del Rettore.

“Crediamo profondamente nel valore della condivisione e del confronto tra generazioni, per questo celebriamo insieme neolaureate, neolaureati e Alumni. Il dialogo tra esperienze diverse e la continuità dei nostri principi animano una dialettica che dà forza e futuro alla comunità dell’Alma Mater”, ha affermato il Rettore Giovanni Molari.

Paola Fabbri – Delegata per l’orientamento in uscita, placement e alumni e Presidente dell’Associazione Almae Matris Alumni – introdurrà la Cerimonia di premiazione dei dieci Alumni e Alumnae che saranno insigniti delle cinque Medaglie, una per ogni ambito scientifico: Petrarca, Accursio, Marconi, Bassi e Copernico.

Federico Condello – Delegato per la comunicazione istituzionale, le studentesse e gli studenti – presenterà invece la Consegna delle pergamene e delle medaglie alle neolaureate e ai neolaureati meritevoli dell’anno accademico 2023/2024, che sono stati 276.

Fra le Alumnae e gli Alumni che saranno premiati quest’anno ci sono Fabio Zaffagnini, geologo marino e imprenditore culturale, ideatore e fondatore di Rockin’1000, e Vera Arma, direttrice di Artis-Project, la maggiore azienda italiana specializzata in servizi per l’accessibilità nel settore audiovisivo e, in particolare, cine-televisivo. Entrambi saranno insigniti della Medaglia Petrarca, per la categoria Area Umanistica.

La Medaglia Accursio, per la categoria Area Sociale, sarà conferita a Giovanna Lauro, Deputy CEO di Equimundo – tra le organizzazioni globali più innovative nel coinvolgere uomini e ragazzi come alleati nella lotta per la parità di genere – e a Matteo Benatti (Operation Officer, European Union Agency for Asylum), la cui esperienza internazionale gli ha permesso di maturare una profonda comprensione delle dinamiche migratorie e dei processi di risposta umanitaria.

Riceveranno la Medaglia Marconi, per la categoria Area Tecnologica, Francesca Zarri (Head Upstream Italy, ENI), manager del settore energetico e tecnologico con quasi trent’anni di esperienza, e Stefano Zacchiroli, professore di informatica presso Télécom Paris, all’interno del Politecnico di Parigi, e cofondatore e Chief Scientific Officer di Software Heritage, il più grande archivio pubblico al mondo di codice sorgente software.

Luciano Fadiga, professore di Fisiologia dell’Università di Ferrara, direttore del Centro di Neurofisiologia Traslazionale dell’Istituto Italiano di Tecnologia e tra gli scopritori dei cosiddetti “neuroni specchio”, riceverà la Medaglia Bassi, il riconoscimento per chi si è distinto nell’ambito Area Medica. La stessa medaglia sarà conferita anche a Laura Campanacci, medico chirurgo e specialista in Ortopedia e Traumatologia presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, la cui attività clinica e di ricerca è rivolta in particolare all’oncologia muscoloscheletrica pediatrica e allo sviluppo di tecniche ricostruttive innovative nei tumori ossei.

La Medaglia Copernico, per l’Area Scientifica, sarà assegnata a Evan Floden, CEO e co-fondatore di Seqera e Nextflow (piattaforma open-source di orchestrazione di workflow, diventata lo standard globale per la biologia computazionale), e Angela Simone, partner formicablu srl e coordinatrice iniziative internazionali di Fondazione Bassetti ETS, esperta di citizen engagement nei processi e nelle policy di ricerca e innovazione, Open Science e Responsible Research and Innovation (ORRI).