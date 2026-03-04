“Strabilianti avventure a corte”: quattro domeniche per bambini al Castello di Spezzano

Domenica 8 marzo parte un nuovo ciclo di “Strabilianti avventure a corte”, gli appuntamenti dedicati ai bambini dai 4 ai 10. Saranno quattro le domeniche pomeriggio, tra marzo e aprile, all’insegna della creatività e del gioco, tra laboratori e animazioni ispirate alla storia e agli spazi del Castello. Gli incontri si svolgeranno dalle 16 alle 18.

Il primo appuntamento sarà questa domenica per “Schi­amazzi a Palazzo: che giorno pazzo!”, festa in maschera con il giullare del castello, a cui tutti bambini possono partecipare travestiti.

Sarà anche l’occasione per vivere la prima domenica detox fioranese, per riscoprire il piacere di stare insieme, lontano dagli schermi, nell’ambito dell’iniziativa “Domeniche detox” promossa della Regione Emilia-Romagna.

Un’iniziativa che invita a staccare dalla connessione digitale per un giorno o qualche ora, per vivere all’aperto o nei nostri spazi culturali, con attività pensate per favorire l’incontro, la socializzazione e il benessere, lontano da smartphone e dispositivi elettronici, soprattutto per i più piccoli.

Il calendario di “Strabilianti avventure a corte” prevede per domenica 15 marzo “Trame incantate: laboratorio di tessitura e cucito creativo”, attività manuale per imparare a realizzare un piccolo arazzo; domenica 19 aprile “Tra foglie e petali: il laboratorio del giardiniere”, creazione di coroncine e vasetti, per avvicinarsi al mondo della natura; domenica 26 aprile “Allarme al Castello: le grandi prove delle guardie”, gioco a squadre e mini-olimpiadi per mettersi alla prova.

Le attività sono riservate ai bambini; per gli accompagnatori è previsto l’accesso agli spazi museali e la possibilità di partecipare a una visita guidata.

La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo: castellospezzano@gmail.com.

Il costo di partecipazione è di 5 euro a bambino, comprensivo di una piccola merenda (segnalare eventuali allergie).

Il Castello di Spezzano si conferma luogo vivo e accogliente, capace di coniugare patrimonio culturale, educazione e divertimento, offrendo alle famiglie del territorio occasioni di qualità per condividere esperienze significative.