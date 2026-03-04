Prima maltratta moglie e figlia poi aggredisce i carabinieri che lo immobilizzano col Taser

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Molinella hanno arrestato un 50enne per resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale. L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei militari a casa dell’uomo, dove era stata segnalata una lite. All’arrivo dei Carabinieri, il 50enne li ha aggrediti con calci, pugni e morsi, costringendoli a difendersi e a reagire col dispositivo a impulsi elettrici.

Neutralizzata la condotta violenta dell’uomo, i militari hanno chiamato i sanitari del 118 per farlo visitare e quando sono arrivati, lui si è rifiutato di andare al Pronto soccorso. I due militari sono rimasti lievemente feriti. Ricostruendo la dinamica dei fatti, i Carabinieri hanno rilevato che prima del loro arrivo, il 50enne aveva maltrattato la moglie e la figlia. Questa, spaventata dalla reazione anomala del padre, si era chiusa a chiave in bagno per telefonare al 112 e in attesa dell’arrivo dei Carabinieri, lui aveva sfondato la porta, continuando a maltrattarla.

Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.