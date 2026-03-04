Hub in Villa a Formigine: via al palinsesto 2026 di corsi gratuiti

Hub in Villa riapre le sue porte alla formazione e al futuro con un nuovo, ricco calendario di appuntamenti gratuiti che animeranno lo spazio di Via S. Antonio 4 tra marzo e maggio 2026. Situato nella suggestiva cornice di Villa Gandini, l’hub non è solo un coworking dedicato a freelance e creativi che cercano un luogo dove trasformare le idee in progetti, ma un vero ecosistema di innovazione capace di generare reti professionali e competenze condivise..

Il percorso prenderà il via giovedì 5 e martedì 10 marzo, sempre alle ore 19, con un focus verticale sul mondo del lavoro denominato “Orientati al lavoro”. Gli incontri, curati dal co-worker Gennaro Schettino in collaborazione con gli esperti di IFOA, offriranno a giovani e disoccupati una bussola preziosa tra tirocini, apprendistato e programma GOL. Parallelamente, lo spazio darà ampio risalto ai nuovi media: martedì 17 e giovedì 19 marzo alle ore 19 si terrà il corso base di fotografia con il cellulare curato da Francesca Pradella, per imparare a narrare storie attraverso lo smartphone. Il mese proseguirà martedì 24 marzo alle ore 19 con una riflessione profonda sui social network proposta dalla consulente di comunicazione digitale e coach Francesca Gonzales, che guiderà i partecipanti a riscoprire questi canali come spazi umani, per poi concludere il mese martedì 31 marzo alle ore 19 con una lezione dedicata alla presenza online professionale per i nuovi liberi professionisti.

Proseguendo nel mese di aprile, l’offerta formativa toccherà temi come la sostenibilità energetica e la consapevolezza digitale. Giovedì 9 aprile alle 19, Marcello Tafuto condurrà una serata divulgativa per decifrare i segreti delle bollette e del fotovoltaico domestico, mentre il Professor Gianluca Diegoli terrà due sessioni magistrali, il 14 e il 21 aprile alle 19, per aiutare i cittadini a sfuggire alle trappole del marketing e a utilizzare gli strumenti digitali in modo strategico. Infine, l’8 e il 23 aprile alle 19, Hub in Villa si trasformerà in un laboratorio musicale sotto la guida di Dario Mannino, dove i partecipanti collaboreranno alla promozione del concerto del fisarmonicista Samuele Telari.

Tutti gli appuntamenti si concluderanno con un momento di networking e un rinfresco offerto dal Bar Pulp. La prenotazione è fortemente consigliata al numero 059 416 355 o alla mail giovani@comune.formigine.mo.it.

“Hub in Villa – dichiara l’Assessora alle Politiche giovanili Giulia Bosi – continua a consolidarsi come uno spazio di crescita e sperimentazione unico. Con questa nuova offerta formativa, vogliamo fornire strumenti per navigare la complessità del presente, dal risparmio energetico alla reputazione digitale, offrendo gratuitamente il supporto di professionisti e coworker di alto profilo. Il nostro obiettivo è che il polo integrato di Villa Gandini non sia percepito solo come un luogo di studio, ma come un ecosistema vivo: uno spazio di coworking e formazione d’eccellenza grazie all’Hub, ma anche un punto di riferimento per il divertimento, lo svago e la creatività attraverso la Casa del Custode, inaugurata da poco, e la sala prove musicali. Una vera e propria officina di futuro dove ogni idea e ogni forma di aggregazione possono trovare il terreno fertile per germogliare e diventare progetto”.