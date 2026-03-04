8 Marzo a San Lazzaro: parole, musica e teatro per raccontare identità e diritti

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, a San Lazzaro l’8 marzo si trasforma in un percorso diffuso di cultura, memoria e partecipazione che attraversa linguaggi e generazioni, per riflettere sul ruolo delle donne nella storia e nella società contemporanea.

La giornata si apre alle 11 al Museo Donini con “Lucy: la prima donna”, un racconto pensato per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni che ripercorre la scoperta, avvenuta il 24 novembre 1974 in Africa, dello scheletro della più celebre antenata dell’umanità: una narrazione capace di unire divulgazione scientifica ed emozione, riportando al centro le nostre origini comuni. Nel pomeriggio, alle 15.30 al Centro Malpensa, la biblioteca in collaborazione con Cristina Gubbellini propone “Voci al femminile. Prose e poesie nel tempo”, un incontro di letture che attraversa epoche e sensibilità differenti, seguito da un breve laboratorio di scrittura per dare spazio a nuove parole e nuovi sguardi. Ale 17.30, sempre al Centro Malpensa, spazio a “Love is Respect”, concerto della Old Cats Blues Band, formazione nata a Bologna nel 2012 che propone un repertorio blues con incursioni nel rhythm & blues, per un momento di condivisione aperto alla cittadinanza a ingresso libero.

Le iniziative dedicate all’8 marzo trovano il suo momento centrale lunedì 9 marzo alle 21 all’ITC Teatro con “Cinque Donne del Sud”, spettacolo che affida a Beatrice Fazi l’interpretazione di cinque donne appartenenti alla stessa famiglia del Sud Italia. In un intenso monologo corale che attraversa oltre un secolo di storia, tra guerre, migrazioni e trasformazioni sociali, le protagoniste incarnano simbolicamente l’evoluzione dell’Italia e il lungo cammino dell’emancipazione femminile. Un appuntamento che restituisce, attraverso la forza del teatro, la complessità, il coraggio e la memoria delle donne, chiudendo idealmente una giornata che vuole essere non solo celebrazione, ma occasione di consapevolezza e confronto.

Per info e prenotazioni: https://shorturl.at/Nne4c